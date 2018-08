GC 2018: Ary and the Secret of Seasons im Announcement-Trailer

PC Switch XOne PS4

Im Rahmen der Gamescom wurde vom Entwicklerstudio Modus Games die Gelegenheit genutzt, um mit einem neuen Trailer auf das kommende Ary and the Secret of Seasons aufmerksam zu machen. Das frische Videomaterial findet ihr unter dieser News zum Anschauen bereitgestellt und stellt euch den Action-Adventure-Titel anhand einer Auswahl an Spielszenen näher vor.

In dem Abenteuer begleitet ihr die junge Ary durch die faszinierende Welt von Valdi, um sich den Wächtern der Jahreszeiten anzuschließen. Als frisch gebackener Wächter begebt ihr euch auf eine gefährliche Reise, um die Jahreszeiten wieder herzustellen. Um diese Aufgabe zu erfüllen, benutzt ihr spezielle Fähigkeiten, um die Umgebung mehrfach zu manipulieren und Rätsel zu lösen.

Mit der Veröffentlichung von Ary and the Secret of Seasons für PC, Playstation 4, Switch und Xbox One ist in 2019 zu rechnen.