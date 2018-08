GC 2018: Mosaic angeschaut - Die Langeweile des Alltags

PC Switch XOne PS4 Linux MacOS

Spiele, die euch die Story nicht aufs Brot schmieren, gibt es zur genüge. Auch Mosaic von den Krillbyte Studios verfolgt diesen Ansatz. Als ein vom Leben gelangweilter Mann streift ihr durch eine Stadt und steht dabei ständig unter Überwachung. Eine zentrale Rolle nimmt euer virtuelles Smartphone ein, auf das ihr beispielsweise Benachrichtigungen bekommt, wenn ihr in Gefahr lauft, zu spät zur Arbeit zu kommen. Das Spielgeschehen verfolgt ihr dabei aus der seitlichen Ansicht.

Die Entwickler wollen mit ihrem Spiel die Langeweile des alltäglichen Lebens einfangen, wie es ist, sich jeden Tag ins Büro zu einem Job zu schleppen, den man hasst. Um sich von dem Geld Dinge zu kaufen, die man eigentlich nicht braucht. In der vorgespielten Demo, die ich auf der Gamescom 2018 sehen konnte, schlurft der Hauptcharakter durch die in Grautönen gehaltenen Straßen in Richtung Arbeit. Ihr könnt jederzeit euer Smartphone zücken, um Nachrichten zu lesen oder ein anspruchsloses Handyspiel zu daddeln. Hier will Krillbyte sogar soweit gehen, Mikrotransaktionen in dem Game im Game anzubieten, natürlich nicht gegen Echtgeld, aber gegen das Gehalt eures Protagonisten.

Damit der Titel nicht nur ein Zur-Arbeit-lauf-Simulator wird, gibt es kleine Elemente, die die Erfahrung auflockern. So erblickt euer stummer Charakter einen Schmetterling auf der anderen Straßenseite, den ihr daraufhin kontrolliert. Ihr flattert durch Baustellen, Lüftungsschächte und andere für Insekten eher gefährliche Orte. Schafft ihr es, die Passage zu absolvieren, ohne dass der gelbe Flattermann das Zeitliche segnet, soll das im späteren Verlauf kleine Auswirkungen haben. Allerdings hat der Präsentator einen sich in eine Klimaanlage ziehen lassen, damit war diese Option auch vom Tisch. So sehr versagen, dass das Spiel endet könnt ihr aber nicht.

Die Story von Mosaic soll sich immer weiter auflösen, beziehungsweise ihr kriegt kleine Hinweise geliefert, warum die Stadt so unterdrückend und überwachend ist, wie sie ist. In surealen Passagen, bei denen ihr oftmals nicht wisst, ob sie echt oder Fiktion sind, wird der Wahnsinn eures Charakters dargestellt. Eine große Rolle spielt die Musik, für Mosaic haben die Entwickler drei Musiker aus verschiedenen Richtungen engagiert. Von Operngesängen bis hin zu Electro ist alles vertreten. Was mir erstaunlich gut gefallen hast ist der Low-Poly-Look, der noch minimalistischer als beispielsweise ein State of Mind daherkommt, aber die depressive Stimmung gut unterstreicht.

Laut dem Entwickler soll die Spielzeit irgendwo zwischen drei und fünf Stunden liegen. Für mich ein passender Wert, allerdings muss die Story das Spiel auch tragen können. Limbo, Inside oder Far - Lone Sails haben vorgemacht, wie simple Titel mit interessanter, selbst zusammen zu setzender Geschichte funktionieren, ob Mosaic sich in diese Auflistung einreihen kann wird sich zeigen.