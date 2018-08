GC 2018: In Bohemiam Killing ist man ein Mörder, der erfolgreich lügen muss

PC Linux MacOS

Beim neu als Publisher wirkenden Libredia erscheint in Bälde die Konsolenfassung eines für PC bereits erschienenen Indiespiels: Bohemian Killing. Es stammt von einem polnischen Anwalt namens Marcin Makaij, ist in der Unity-Engine programmiert und spielt im Paris des ausgehenden 19. Jahrhunderts.

Der Witz: In den Anfangsminuten bekommen wir in einer teils spielbaren Sequenz mit, wie wir eine Frau töten. Kurz darauf stehen wir als Angeklagter vor dem Richter, der uns mit diversen Zeugenaussagen konfrontiert. Unser Ziel in dem 3D-Adventure: Durch Lügen unsere Haut zu retten! Wenn wir Beweise als falsch darstellen, Zeugenaussagen wegargumentieren oder Fakten wie die Blutverschmiertheit unserer Person zu einem bestimmten Zeitpunkt anders erklären können, wenn wir dem Richter das Gefühl geben, die Wahrheit zu sagen, dann mag das Urteil glimpflicher ausfallen oder gar in einem Freispruch enden. Aber wohlgemerkt: Wir haben gemordet!

Der recht begrenzte Schauplatz von Bohemiam Killing besteht aus einer Straße, unserem Haus mit drei Stockwerken, einer Kneipe, einem Hotel und einem Hinterhof. Wir müssen nun, immer die Uhr im Blick, versuchen, eine alternative Variante der Ereignisse zu erspielen, denn das ergibt dann unsere Behauptungen und Lügen dem Richter gegenüber. Aber nicht erst am Ende des Spiels, sondern immer wieder zwischenrein: Der Bildschirm färbt sich blau, und der Richter fragt uns etwa, „Wieso waren Sie um diese Uhrzeit im Hotel?“

Wenn wir die Schauplätze penibel untersuchen und uns immer daran erinnern, was der Richter über eine bestimmte Uhrzeit und auf Grundlage welcher Zeugenaussagen bereits weiß, können wir unseren Hals aus der Schlinge ziehen – beziehungsweise, konkreter im Paris des Jahres 1894, vor dem Fallbeil retten. Neun mögliche Enden soll Bohemiam Killing haben, mit etlichen unterschiedlichen Wegen dorthin.