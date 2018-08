GC 2018: Bundeswehr wegen Werbeplakaten in der Kritik

„Mehr Open World geht nicht“ und „Multiplayer at it's best“ – was schlichtes Marketing für ein neues Rollenspiel oder einen kommenden Online-Shooter sein könnte, sind Slogans der Bundeswehr, mit denen diese in Köln mittels Plakaten in Videospiel-Optik sowohl für ihren (erneuten) gamescom-Stand als auch natürlich für eine Karriere bei der Berufsarmee wirbt.

Die Kritik daran ließ nicht lange auf sich warten: Unter anderem bei Twitter werfen nicht wenige User den Verantwortlichen zum Beispiel die Verharmlosung von Kriegseinsätzen beziehungsweise die Darstellung von Krieg als Spiel vor. In einem offiziellen Twitter-Posting, aus dem auch das Teaserbild stammt, heißt es zu dieser Art von Werbung kurz und knapp:

Wir wollen zum Nachdenken darüber anregen, was wirklich zählt: Krieg spielen oder Frieden sichern?

Passend zu dieser Aussage ist auch das „Kleingedruckte“, das sich jeweils am unteren Rand der beiden Werbeplakate findet: „Echte Kameradschaft statt Singleplayer-Modus?“ und „An deine Grenzen gehen statt in deinem Level festhängen?“.

Der freie Journalist Dominik Schott schrieb auf Twitter, dass er bei den Organisatoren der gamescom wegen der Bundeswehr-Reklame nachgefragt habe. Eigenen Angaben zufolge erhielt er als Antwort, dass man „mit den Verantwortlichen über die Gestaltung der Anzeigen sprechen wird“.

Auch bei den Veranstaltern der re:publica 2018 hatte die Berufsarmee zwecks eines Promotion-Standes angefragt – eine entsprechende Partnerschaft wurde jedoch aus mehreren Gründen abgelehnt.