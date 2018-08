GC 2018: Rico angespielt – Koop-Shooter mit Hotline-Miami-Anleihen

PC Switch XOne PS4

Die Prämisse von Rico könnte einfacher nicht sein: Als Cops stürmt ihr im Zweierteam in der Egoperspektive Gebäude, in denen sich die bösen Buben verbergen. Habt ihr sie ausgeschaltet, dürft ihr den nächsten Raum fortfahren. Auf der Gamescom konnte ich den Koop-Shooter für zwei Spieler (sowohl online als auch im Splitscreen) von Ground Shatters anspielen.

Die Levels von Rico werden bei jedem Durchgang zufällig generiert, vier Umgebungen stehen hierfür zur Verfügung: Büros, Baustelle, Anwesen und Appartements. Die Zahl der Gegner richtet sich nach der Schwierigkeit, ebenfalls ihre Stärke. Doch selbst auf den unteren Stufen empfiehlt es sich bereits, zusammen im Team vorzugehen. Stoßt ihr etwa im selben Moment eine doppelflügelige Tür auf, schaltet das Spiel gleich danach für wenige Sekunden in einen Bullet-Time-Modus.

Im Mittelpunkt von Rico steht der Case-Modus, bei dem ihr einem Pfad von Missionen (hierunter wird das Ausschalten aller Gegner verstanden) bis ans Ende folgen müsst. Scheitert ihr bei einem Auftrag, müsst ihr einen anderen Pfad einschlagen. Allerdings habt ihr in jedem Level nur einen Versuch, sind irgendwann alle Routen versperrt, war fast alle Mühe umsonst – Levelaufstiege, über die ihr diverse Perks freischaltet, bleiben natürlich erhalten.

Rico könnte mit seinem simplen Ansatz durchaus spaßig werden. Das Abarbeiten von Gebäuden Raum für Raum hat mich sogar ein wenig an Hotline Miami in 3D erinnert. Allerdings befindet sich der Titel aktuell noch in einem sehr frühen Entwicklungszustand. Die Umgebungen sind teils noch sehr leer, die einzelnen Zimmer eines Büros sind kaum voneinander zu unterscheiden. Angesichts der schwachen Grafik verwundert es zudem, dass es noch häufig zu abfallenden Bildraten kommt.

Etwas mehr Sorgen macht mir das sehr repetitive Leveldesign, das (auch durch die zufällige Generierung) schnell langweilig werden könnte. Um davon abzulenken, muss Ground Shatters mit einem fordernden Spielprinzip überzeugen. Ob ihnen das gelingt, erfahren wir im ersten Quartal 2019, wenn Rico für PC, PS4, Switch und Xbox One erscheint.