GC 2018: Transference – Mystery-Abenteuer mit Rätseln

PC XOne PS4

Noch immer trauern viele Spieler Hideo Kojimas Horror-Adventure P.T. nach, das wohl nie realisiert werden wird. Doch die Rettung könnte nahen, den Ubisoft arbeitet hier an etwas sehr Ähnlichem.

Anspruchsvoller Walking-Simulator

P.T. ohne Horror

Eine virtuelle Realität, die ewige Glückseligkeit verspricht, aber keine bringt? Etwas in dieser Art konnten Adventure-Freunde erst kürzlich in Martin Ganteföhrs neuestem Werk State of Mind erleben. Im VR-Abenteuer Transference geht es um etwas sehr Ähnliches, nur dass wir hier auf den Spuren der gescheiterten Realität einer Familie wandeln. Es ist eine Mixtur aus Mystery-Abenteuer, Krimi und klassischem Adventure. Denn kleinere Rätsel sind in Transference entgegen dem allgemeinen Trend allgegenwärtig. Vor allem aber geht es darum, herauszufinden, was in jener Familie schief gelaufen ist und die wahren Hintergründe ihrer virtuellen Existenz aufzudecken.Es wäre zu viel gesagt, dass Transference, das in Kooperation von Ubisoft Montreal und Elijah Woods Entwicklerstudio SpectreVision entsteht, komplexe Rätsel bietet. Viel wichtiger ist das Exploring. Nach einer kurzen Videoansprache des Familienoberhaupts landen wir in einem Hausflur und sammeln Hinweise. Ohne die fehlen uns wichtige Datenfragmente, um Türen zu öffnen oder per Druck auf einen Lichtschalter zwischen der vermeintlichen Realität und ihrem virtuellen Abbild zu wechseln. Verstörende Zeichnungen des Sohnes der Familie zieren die Wände, er versteckt sich aus Angst vor seinem Vater. Aber warum? Weshalb beschreibt er in seinen Kritzeleien einen glücklichen Vater und gleichzeitig eine traurige Mutter?Fragen wirft Transference in den ersten 30 Spielminuten definitiv mehr auf, als es Antworten liefert. Mein Interesse mindert das allerdings keineswegs. Stattdessen greife ich mit den Touch-Controller der Oculus Rift nach jedem Zettel, den ich am Boden finde, vollkommen gleich, ob es sich um eine Werbebroschüre eines asiatischen Restaurants handelt, Theaterkarten der Eltern oder auch eine Zeichnung, die von einer mehr als nur angespannten familiären Situation zeugen. So manche in der Simulation nicht vorhandene Tür öffne ich durch die Kombination der aufsammelbaren Objekte und bringe an Apartment C etwa den richtigen Türklopfer an. An einer anderen Stelle kommuniziere ich mit dem Sohn über ein Radio, an dem ich verschiedene Frequenzen einstellen muss. Da mir Transference allerdings die relevanten Punkte ohnehin durch eine Rotfärbung des Frequenzfinders anzeigt, geht das notfalls auch durch reines Ausprobieren. Das ist vor allem aber deshalb ein bisschen blöd, da es keinen wirklichen Hinweis gibt, ob hier nun wirklich ein Rätsel dranhängt oder es sich bloß um Beschäftigungstherapie wie beim Öffnen so mancher inhaltsloser Schublade handelt.Es gibt durchaus auch kleinere Horrorelemente in Transference, wenn sich nach dem Lösen eines Rätsels die Umgebung mal komplett verändert oder sich in der Wohnung am Ende des Korridors plötzlich der Schattenumriss eines Kindes förmlich in Sicherheit flüchtet. Bolzende Türen oder das markerschütternde Klingeln einer Türschelle vernehmen wir hier allerdings nicht. Dennoch bin ich gleich mittendrin im Abenteuer, denn der zwar dezente, aber dennoch dichte Soundteppich sorgt bei mir durchweg für ein gewisses Unwohlsein, auch ohne akute Gefahr zu vermitteln. Um Spannung und Atmosphäre mache ich mir deshalb bei Transference auch keinerlei Sorgen. Ein bisschen schärfer könnte aber die Grafik sein, die vor allem bei den aufnehmbaren Objekten und Schriftstücken selbst mit der Oculus Rift bisweilen grob wirkt. Da möchte ich gar nicht wissen, wie das aktuell auf PSVR aussieht. Bei der Umgebungsgrafik aber passt es zumeist. Auch da schwankt das Niveau zwar, erreicht aber doch teilweise auch Referenzniveau, etwa bei Zeichnungen des Jungen an der Wand oder auch bei Licht- und Schatteneffekten, wenn ich in einen düsteren Kellerraum vorrücke.Ein Punkt allerdings könnte dem Ganzen am Ende einen Strich durch die Rechnung machen. Denn nach vielleicht 30 Minuten im Spiel habe ich einerseits noch keinen richtigen Durchblick, in welche Richtung die Story geht. Laut den Entwicklern vor Ort aber sind zum Durchspielen nur zwischen drei und fünf Stunden notwendig. Gewiss hat eine Kampagne in Call of Duty selten viel mehr zu bieten. Nur besteht bei einem Shooter wie diesem keine große Gefahr, dass die atmosphärische Klasse am Ende an einer billigen Aufklärung scheitert. Sollte Transference dieses Schicksal jedoch erspart bleiben, dann könnte es, abseits der Horror-Elemente, vielleicht genau der Titel werden, der P.T.-Fans über dessen Nicht-Vollendung hinwegtrösten kann.