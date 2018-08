GC 2018: 11-11 – Memories Retold – kunstvolles Abenteuer im Ersten Weltkrieg

PC XOne PS4

Story-Adventures sind weiter auf dem Vormarsch. Das ergreifende Abenteuer von Bandai Namco erinnert nicht zufällig an Ubisofts Valiant Hearts, setzt aber zusätzlich auf eine besondere Grafik im Stil eines lebendigen Gemäldes.

Im November 1916 ist für den kanadischen Fotografen-Lehrling Harry noch alles in Ordnung, vom Krieg in Europa bekommt er nichts zu spüren. Stattdessen schwärmt der junge Mann für die Tochter seines Chefs und schießt mehr oder weniger heimlich Fotos von ihr. Er muss halt irgendwie die Linse testen! Doch für ihn endet das normale Leben schnell, nachdem der Major Barrett den Fotoladen betritt. Er brauche jemand, der Fotos in Europa schießt, um die Moral der Truppe aufrecht zu halten. Dass er dabei sein Leben in Gefahr bringt, ahnt Harry zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Aber nicht nur Harry landet auf den Schlachtfeldern Europas, sondern auch der deutsche Zeppelin-Ingenieur Kurt, in der englischen Fassung vom deutschen Schauspieler Sebastian Koch gesprochen. Kurt erfährt, dass zahlreiche Soldaten aus der Einheit seines Sohnes nach einer Schlacht als verschollen gelten, weshalb er sich freiwillig zum Dienst an der Waffe meldet. Wie ihr euch denken könnt, werden sich die Geschichten der beiden im Laufe des Abenteuers kreuzen. Tatsächlich steht Kurt bei der ersten Begegnung im Schützengraben vor der Entscheidung, ob er Harry erschießen soll oder nicht.

Von Telltale lernen …

Die genannte Entscheidung spielt in 11-11 Memories Retold allerdings letztlich wahrscheinlich gar keine große Rolle. Denn letztlich verhindert etwas ganz anderes, dass der Schuss fällt. Atmosphärisch intensiv fällt das Spiel deshalb aber nicht weniger aus. Sehr geschickt kombiniert Entwickler Aardman Digital die spielbaren Rückblenden, die von Kommentaren der Protagonisten aus dem Off begleitet werden. Da erzielt selbst die Radiobotschaft, die auf den Tod von Kurts Sohn hindeuten, eine emotionale Wirkung, obwohl ich Kurt gerade erst kennenlerne. Auch die Erzählstruktur, bei denen das Spiel regelmäßig zwischen den beiden Protagonisten hin und her wechselt, unterstützt das exzellent. Getragen wird die Stimmung, während wir nach besagter Radiodurchsage dennoch zunächst unsere Pflicht in der Zeppelinfabrik erfüllen, oder später mit Harry unter starken Sperrfeuer geduckt auf dem Schlacht vorrücken, aber besonders von den Sprechern. In der englischen Version sind das Elijah Wood für Harry und der deutschen Schauspieler Sebastian Koch als Kurt.

Inkonsequnter Tarantino

Interessanterweise verfolgen die Entwickler bei der Sprachausgabe einen ähnlichen Ansatz wie Inglorious Basterds. Denn die Deutschen sprechen deutsch, die Engländer englisch. Genau deshalb allerdings wirkt es inkonsequent, dass Kurt (nicht direkt in den Rückblenden, dort bleibt er stumm, sondern bei den Off-Kommentaren) Englisch spricht. Aber das könnte auch auf die Demo-Fassung und noch fehlende Sprachaufnahmen zurückzuführen sein. Ziemlich gut zur Atmosphäre trägt auch die Grafik bei, die mich im ersten Moment abschreckte. Sie hat auch Nachteile, da man eben Dinge im Hintergrund erahnen muss und nicht wirklich erkennen kann. Bereits nach den ersten Minuten gab das 11-11 aber einfach diese spezielle Note, die ein storylastiges Abenteuer wahrscheinlich auch braucht.

Spielerisch bietet 11-11 deutlich mehr Interaktionen und kleine Puzzles als Telltale Games. Ein anspruchsvolles Abenteuer dürft ihr aber nicht erwarten. Sterben könnt ihr aber trotzdem, wenn ihr etwa bei besagtem Vorrücken mit Harry vom MG-Feuer der Deutschen erwischt werdet. Quick-Time-Events habe ich dafür bislang keine erlebt. Stattdessen erfülle ich im Schützengraben in der Rolle von Kurt kleine Aufgaben, besorge den Kameraden Munition oder kühle den MG-Lauf mit Wasser. Raum zur Erkundung gibt es dabei ausschließlich in Form von Sammelobjekten, die meinem Eindruck nach aber wohl eher Zusatzinformationen über die Zeit geben und nicht über die Geschichte von Kurt und Harry selbst. Es wäre zu viel gesagt, dass ich nach dem Anspielen heiß auf das Spiel sei. Aber spielen möchte ich es in jedem Fall.