Humble Spooky Horror Bundle 2018 mit Layers of Fear, Bioshock und mehr

Im Humble Store könnt ihr aktuell den Spooky Horror Bundle 2018 erwerben, das eine Reihe von Horror-Adventures umfasst. Mit dabei sind unter anderem Layers of Fear (Testnote. 8.0), Bioshock Remastered (Testnote: 9.0), Dead by Daylight und Friday the 13th - The Game. Ihr zahlt wie gewohnt, was ihr wollt und könnt euren Betrag frei zwischen den Entwicklern, Humble Tip und der Wohltätigkeitsorganisation Charity: Water aufteilen. Hier die Titel im Überblick:

Ab einem US-Dollar (0,86 Cent):

How to Survive

How to Survive 2

Layers of Fear

White Noise 2 + Soundtrack

Ab einem Durchschnittspreis von aktuell 7,73 US-Dollar (6,72 Euro):

Bioshock Remastered

Detention

Yomawari - Night Alone

Ab einem Beitrag von mehr als 15,00 US-Dollar (13,04 Euro):

Dead by Daylight

Friday the 13th - The Game

Zwei Euro in das Humble Wallet für Humble-Monthly-Abonnenten

Darüber hinaus verschenkt Humble mal wieder Ingame-Boni für Star Trek Online an alle neuen Spieler. Wer auf der Humble-Bundle-Produktseite seine E-Mail-Adresse in das weiße leere Feld einträgt, bekommt einen Code für das Humble-Trekkie-Pack zugeschickt, das Phoenix Verschlusskisten, eine Söldneruniform, Erfahrungsboost und einen Brückenoffizier umfasst.