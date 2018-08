For Honor: Starter Edition gratis auf Steam + Arcade-Modus angekündigt

PC XOne PS4

Ubisoft verschenkt aktuell auf Steam die Starter Edition seines Mittelalter-Prügelspiels For Honor (MP-Testnote: 7.0). Wer den Titel also kostenfrei ausprobieren möchte, kann bis zum kommenden Montag, den 27. August 2018, zugreifen und das Spiel in seine Steam-Bibliothek verschieben. Geht dafür einfach auf die Produktseite und klickt auf „Spiel installieren“.

Der Download ist 58 GB groß, ihr müsst das Spiel allerdings nicht sofort herunterladen, sondern könnt die Installation auch einfach abbrechen. Der Titel landet trotzdem in eurer Sammlung. Die Starter Edition umfasst sechs der insgesamt zwölf spielbaren Charaktere, von denen drei bereits vollständig freigeschaltet sind. Weitere Helden können für jeweils 8.000 Stahl hinzugefügt werden. Die Starter-Edition ist mit dem Season-Pass und allen bisher veröffentlichten DLCs und Zusatzinhalten kompatibel. Xbox-One-Spieler können For Honor aktuell im Games-with-Gold-Abonnement ebenfalls erhalten (wir berichteten).

Passend zur Gratis-Aktion hat Ubisoft einen Arcade-Modus angekündigt, der mit dem geplanten großen Update „Marching Fire“ am 16. Oktober dieses Jahres ins Spiel gebracht wird. Der Modus erlaubt es euch verschiedene zufällige Kampfszenarien durchzuspielen, in denen ihr eure Helden leveln und testen könnt. Der Abschluss der Szenarien bietet Belohnungen und kann in verschiedenen Schwierigkeitsstufen gespielt werden. Eure Fortschritte werden dabei in den Multiplayer-Modus übertragen. Mehr Details zum Arcade-Modus könnt ihr auf dem offiziellen Blog und im Deutsch untertitelten Ankündigungsvideo unterhalb diesen Zeilen erfahren.