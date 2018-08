GC 2018: Shadow of the Tomb Raider - PC-Technology-Trailer

PC XOne PS4

Eidos Montreal hat einen PC-Technology-Trailer zu Shadow of the Tomb Raider (Preview) veröffentlicht, der die Windows-Umsetzung des kommenden Action-Adventures in Action zeigt. Das Studio verspricht den Support aller wichtiger Grafik-Features, darunter hochqualitative Kantenglättung, Umgebungsverdeckung, HDR und native 4K-Auflösung (Ultra-HD).

Dank der Partnerschaft mit Nvidia wird auch die Ray-Tracing-Technology unterstützt. Letztere soll nach Angaben des Studios nach dem Release des Spiels implementiert werden. Den PC-Technology-Trailer könnt ihr euch unterhalb dieser News anschauen. Shadow of the Tomb Raider wird ab dem 14. September für PC, Xbox One und die PS4 erhältlich sein.