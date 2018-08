GC 2018: Sable angeschaut - Coming-of-Age-Trip durch die Wüste

PC XOne

Explorative Titel, die euch die Story selbst erarbeiten und zusammenpuzzlen lassen, gibt es so einige. In diesem macht ihr dabei noch das Erwachsenwerden eurer Spielfigur durch.

Shedworks sind zwei Freunde, Gregorios Kythreotis und Daniel Fineberg, die im Schuppen eines Vaters von den beiden arbeiten. Ihr aktuelles Projekt Sable, ein Open-World-Titel, bei dem ihr durch einen einsamen Wüstenplaneten reist, spielten mir die beiden auf der Gamescom 2018 vor und verrieten mir ein paar weiterführende Informationen.

In Sable schlüpft ihr in die Rolle des gleichnamigen Mädchens, die sich auf macht, zur Frau zu werden. Auf ihrem nicht genauer genannten Heimatplaneten ist es nämlich Brauch, in einem bestimmten Alter das eigene Dorf zu verlassen, und sich auf eine Reise quer über die sandige Kugel zu machen. Die Geschichten, die die Reisende dabei erlebt, schlüsseln nach und nach die Geschichte ihres Planeten auf und helfen euch, die Welt und ihre Bräuche besser zu verstehen. Erzählt bekommt ihr diese Informationen entweder von NPCs, die sich hin und wieder in der Spielwelt finden, oder indem ihr alte Tempel erkundet.

Die meiste Zeit seid ihr in Sable allerdings alleine unterwegs. Damit ihr schneller voran kommt, habt ihr ein Schwebebike, das ihr auch nach euren eigenen Wünschen anpassen dürft. Eure Änderungen sind dabei nicht nur kosmetischer Natur, sondern verändern auch das Fahrverhalten eures Gleiters. Durch diese Möglichkeiten wollen die Entwickler eure Bindung an das Gefährt stärken, da es über weite Distanzen euer einziger "Begleiter" ist. Auch die Maske, die Sable trägt, kann ausgetauscht werden. Zunächst hat sie die für ihr Dorf übliche auf dem Gesicht, im Verlauf ihrer Reise findet ihr aber immer wieder neue.

Kämpfe gibt es – trotz des großen Vorbilds The Legend of Zelda – keine, der Fokus soll voll und ganz auf der Exploration liegen. In den Tempeln müsst ihr immer wieder kleine und große Umgebungsrätsel lösen, wirklich viel sehen konnte ich davon bisher nicht. In der vorgespielten Demo belief sich die Tempelerkundung auf simples Knöpfchendrücken, um eine Tür zu öffnen. Das Aufregendste war noch ein scheinbar tödlicher Sprung, der aber durch die wohl jederzeit einsetzbare Schwebe-Fähigkeit abgefangen wurde.

Technisch ist Sable zumindest interessant. Der konsequente Cel-Shading-Look mit seinen dicken Linien und großen Flächen gefällt sicherlich nicht jedem, zumal Kythreotis und Fineberg bei der Animation der Hauptfigur eine ungewöhnliche Methode einsetzen: Sie wird in einer anderen Framerate als der Rest des Spiels wiedergegeben. Damit wollen die Entwickler ihren Ansatz unterstreichen, ihren Titel wie handgezeichnet wirken zu lassen. Tatsächlich sind die Figuren und Welt aber komplett am PC entstanden. Auf der musikalischen Seite wird das Geschehen von Japanese Breakfast, beziehungsweise Michelle Zauner, untermalt, was die melancholische Atmosphäre gut unterstreicht.

Ich kann mir noch keinen so rechten Reim auf Sable machen. Der Coming-of-Age-Ansatz in Kombination mit der mysteriösen und geheimnisvollen Welt, die ich selbst erkunden und mir ihre Puzzleteile zusammensuchen muss, klingt spannend. Allerdings ist die Optik schon sehr gewöhnungsbedürftig und auch die Mechaniken und Animationen sind bisweilen noch stark verbesserungswürdig. Bis zum Release 2019 ist natürlich noch Zeit, hier können Shedworks also noch nachbessern. Allerdings nicht mehr richtig auszugleichen ist, wenn die Geschichte uninteressant oder die Spielwelt doch zu leer ist. Eines der großen Vorbilder, Journey, hat den Spagat zwischen trist und dennoch packend schließlich bereits extrem gut vorgemacht.