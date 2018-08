GC 2018: The Dark Pictures - Man of Medan – Until Dawn für alle Plattformen

PC XOne PS4

Mit ihrem Until Dawn begeisterte Supermassiv Games viele Fans von Teenie-Slasherfilmen. In ihrem neuen Horror-Abenteuer bieten sie exakt dasselbe, nur in stark komprimierter Form.

Eigentlich könnte ich jetzt schreiben, dass The Dark Pictures nichts anderes ist als ein Until Dawn mit anderer Story. Denn spielerisch verändert sich im Vergleich zum Sony-Exklusivtiteln recht wenig. Ich bewege die Charaktere wie gehabt in der Third-Person-Perspektive durch die Umgebungen, wobei sich an Bord eines Schiffswracks aus dem Zweiten Weltkrieg auch mal beim Durchschreiten eines Durchgangs die Perspektive ändert, wie ihr das vielleicht aus einigen der älteren Resident Evil-Spiele kennt. Hier und dort kann ich leuchtende Objekte in der Umgebung untersuchen, ansonsten geht es zumeist um Geschwindigkeit. Egal ob im Dialog mit anderen NPCs oder in Form von Quick-Time-Sequenzen müssen die Knöpfchen gedrückt oder auch mal gequält werden. Natürlich hat jede Entscheidung irgendwelche Konsequenzen. Wie die aussehen und wer dadurch stirbt, würde ich selbst dann nicht verraten, wenn ich es wüsste. Aber nach Until Dawn bin ich mir fast sicher, dass meine Helden immer wieder mal unvorhergesehen das Ende ereilen könnte.

Technisch ist das Spiel, das für PC, PS4 und Xbox One erscheinen wird, absolut auf der Höhe der Zeit. Gerade die Licht- und Schatteneffekte machen einiges her. Die enorm detailreich bis hin zur absolut lippensynchronen Synchro fürs Spiel eingefangenen Charaktere unterstreichen das cineastische Flair zusätzlich. Die direkte Charaktersteuerung scheint mir etwas weniger fehleranfällig als in Until Dawn. Die Zeit zum Drücken der Knöpfe in den QTEs sind vielleicht ein bisschen sehr knapp. Aber das schiebe ich einfach mal auf die Messedemo, die einfach will, dass man relativ schnell ins Gras beißt. Und genau Letzteres dürfte einmal mehr ein Highlight werden. Das Spiel blendet in der Messedemo kurz vor dem Ableben der Spielfigur zwar aus. Aber ich bin mir jetzt schon sicher, dass ich diese Szene feiern werde! Interessant ist, wenn ich Namco Bandai richtig verstanden habe, dass die einzelnen Teile, die in sich abgeschlossen sind, rund 45 Spielminuten umfassen sollen. Produziert werden sollen davon ab dem Launch im Frühjahr 2019 zwei weitere Abenteuer pro Jahr. Ich bin gespannt!