GC 2018: Gameplay-Video zu Darksiders 3 - Bosskampf gegen Neid

Resero, das Netzwerk hinter Xbox-Achievements.com und PlaySationtrophies.org, hat auf YouTube ein neues Gameplay-Video zu Darksiders 3 (im gamescom-2018-Anspielbericht) veröffentlicht, das die Protagonistin Fury im Kampf gegen einen weiteren Boss präsentiert. In dem kommenden Action-Adventure verkörpern die Bosse die sieben Todsünden. In diesem Video muss sich Fury dem „Neid“ („Envy“) stellen, auf den ihr im Spiel zuerst treffen werdet

Der Neid soll laut den Entwicklern der einfachste aller Bosse sein. Im Kampf müsst ihr den flächendeckenden Stampfangriffen ausweichen und gelegentlich eure Kletterkünste gebrauchen, um an euer Ziel zu kommen. Am Ende entreißt Fury dem Gegner das Amulett, mit dem sie seine Seele einfängt und somit die Grundlage für ihre Mission schafft. Es gilt alle Todsünden zu besiegen und in das Amulett zu verfrachten. Darksiders 3 wird ab dem 27. November dieses Jahres für PC, Xbox One und die PS4 im Handel erhältlich sein.