GC 2018: Mal eben kurz einen Underworld-Ascendant-Dungeon gelöst

PC Linux MacOS

Recht erfolgreich bereiste Jörg auf der Gamescom bei 505 Games die stygische Abyss, die er schon seit Jahrzehnten aus Ultima kennt. Wie spielt sich das „Sandbox-Action-RPG“, wie lang ist die Story?

Obwohl ich das Projekt schon seit längerem verfolge, hatte ich erst jetzt die Gelegenheit, Underworld Ascendant selbst zu spielen. Deshalb meine hauptsächlichen Erkenntnisse (natürlich teils einfach erfragt) gleich mal vorweg: Acht bis zehn Stunden Spielzeit für die Hauptstory, bei jedem Regionenbetreten randominisierte Levels (Layout, Gegner, Loot) und ein auf den ersten Blick starkes Physikengine – das aber auch einige Seltsamkeiten mitbringt.

Es geht wie in den beiden Ultima Underworld-Teilen immer noch um die stygische Abyss, die seit Ultima 4 eine wichtige Rolle in der gleichnamigen Serie spielte. Jetzt ist der ganze Britannia- und Ultima-Kram allerdinfs weg, und nur noch der als Gefängnis genutzte Dungeon ist da. In diesem ist etwas Schlimmes passiert, und darum suchen die Bewohner von Marcaul, einer Echsenmensch-Siedlung, die ganz oben im Dungeon liegt (an die Oberfläche wird man nicht kommen), nach Hilfe.

75 Skills statt Charakterklassen

Es gibt keine Charakterklassen, stattdessen verteilt man Punkte auf die drei Grundkategorien Magie, Stealth und Kampf. Rund 75 Skills stehen insgesamt bereit. In der GC-2018-Demo gab es drei vorgefertgígte Sets (die ironischerweise natürlich exakt den drei Grundklassen entsprachen) und nur generische Quests, ich suchte mir eine aus (Dungeonsabschnitt großteils erkunden) und sprang durch ein Teleport-Portal. Solche generischen Quests gibt es in verschiedenen Ausprägungen: Exploration, Töte X, Sammle Y, Beobachte Z. Bei letzteren Quests muss man dann tatsächlich an der richtigen Stelle oder im richtigen Moment einen Screenshot schießen.

Wie die berühmte Vorlage versucht Underworld Ascendant, euch einen Sandkasten zur Verfügung zu stellen, mit eigenen Regeln und Gesetzen. So nutzen sich Items ab, und es gibt physikalische Zusammenhänge. Jedes bewegliche Objekt hat ein Gewicht, das euch auch eingeblendet wird – bis hin zu den Eisenstangen eines Falltors, das ihr also zumindest in der Theorie, wenn ihr stark genug seid, einfach aufstemmen könntet. Und ihr könnt die Objekte in der Luft drehen, um sie beispielsweise besser zu stapeln.

Überhaupt, die Türen und Tore: Statt den richtigen Hebel oder Schlüssel zu finden, könnt ihr etliche davon auch einfach aufschlagen oder abfackeln. Das ist in seiner Konsequenz schon ein Aha-Moment für mich gewesen, da ich wie wohl jeder Computerrollenspieler längst auf „finde den Kristallschlüssel“, „führe die gelbe Keycard ein“ gepolt bin.

Pflanze den Silbersetzling

Das Speichersystem funktioniert über das Pflanzen eines Silbersetzlings, den ihr wohl am Anfang jedes Levels findet. Das geht aber nur in Erde, nicht in Stein, sodass ihr euch überlegen müsst, wo ihr euren Rücksetzpunkt hinsetzt. Ansonsten müsst ihr den Level beim Ableben neu von vorn starten.

Während ich die eigentliche Dungeongrafik wunderschön fand, waren mir die Gegner ein bisschen zu cartoonhaft, aber ich werde mich dran gewöhnen können. Ich spielte einen Kämpfer und konnte mich mit dem Schwert gut durchsetzen gegen Skelette mit und ohne Panzerung. Ähnlich wie bei Skyrim kommt es auf Abstand und Timing an, ihr könnt leichte und schwere Schläge setzen, Monster aber auch indirekt verwunden, etwa über brennende Kisten. Die Gegner werden durch Licht und Geräusche angelockt, was wichtig für das Stealth-System ist.

Allzu viele Gegnertypen sah ich nicht, ehrlich gesagt nur die beiden Skeletttypen, den „Endgegner“, zu dem ich gleich noch komme, und einen großen Baum namens „Reaper“, den ich aber wohl langwierig mit Feuer hätte abarbeiten müssen.

Fieser Eidolon

Meinen Meister fand ich dann schließlich im „Eidolon“, einem schwebenden humanoiden Monster, das direkt gar nicht zu verwunden ist, man muss dazu erst das magische Objekt finden, dass den Eidolon animiert. Dieser letzte Kampf fand in einer großen Höhlenhalle statt, und nach dem ersten Ableben (ich hatte meinen Setzling direkt zu Beginn der Riesenhöhle gepflanzt) sprang ich einfach eine Klippe hinunter, weil ich unten das Exit-Portal erspäht hatte. Die Höhle war aber so groß, dass es sicher noch andere Wege gegeben hätte.

Daraufhin galt die Quest als gelöst (ich hatte genug des Dungeons aufgeklärt) und bekam einen Infoscreen mit Statistiken (Kills etc.) sowie einer Bewertung meiner Leistung in den Kategorien Kampf, Stealth, Magie und Verwendung der Umgebung. Außerdem hätte ich wohl Extrapreise einheimsen können für „gewitztes“ sowie „vielseitiges“ Vorgehen.

Underworld Ascendant (erscheint am 15. November für PC, irgendwann nächstes Jahr für die aktuellen Konsolen inklusive Switch) wird kein Epos wie Skyrim, die Spielzeit für den ersten Durchgang dürfte wohl bei etwa 15 bis 20 Stunden liegen. Aber es wird auch nur etwa 30 Euro kosten. Auf mich hat es einen ziemlich guten Eindruck gemacht, auch wenn ich es aufgrund der starken randomisierten Elemente (und der teils gleichen Entwickler) nicht in direkter Verwandschaft zu Ultima Underworld sehe. Eher als eine Art Inerpretation des Themas mit einer guten Portion Roguelike dazu.