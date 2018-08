Etrian Odyssey Nexus: Letzter Serienteil für Nintendos 3DS angekündigt

3DS

Erst neulich kündigte euch der Entwickler Atlus mit dem Rollenspiel Etrian Odyssey Nexus den letzten Teil der Serie an. Ab dem 5. Februar 2019 könnt ihr hierzulande euren Nintendo 3DS damit bestücken.

In dem Dungeon-Crawler-Titel wurde ein königliches Treffen in der Stadt Maginia mit dem Ziel einberufen, die Mysterien des Archipels von Lemuria, der Heimat des großen Yggdrasil Baumes, aufzudecken. Ihr könnt euch als Erkunder in das Spiel stürzen und dabei aus 19 verschiedenen Klassen wählen. Neben den bereits aus der Spielreihe bekannten Klassen, gibt es eine neue Hero-Klasse. Zusätzlich könnt ihr Charaktere und Ortschaften aus den älteren Etrian-Spielen entdecken, über 100 Quests absolvieren und vom optionalen Auto-Mapping profitieren, damit ihr euch in der Spiellandschaft nicht verirrt.