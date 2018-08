GC 2018: Neuer Trailer zum Survival-RPG Fade to Silence

PC

THQ Nordic hat im Rahmen der laufenden Gamescom die Möglichkeit genutzt, der Öffentlichkeit einen neuen Trailer zum kommenden Survival-RPG Fade to Silence zu zeigen. Den 1:15 Minute langen Videoclip, der einige neue Gameplay-Szenen aus dem Spiel bereithält, findet ihr direkt unter diesen Newszeilen zum Anschauen eingebunden.

In Fade to Silence schlüpft ihr in die Rolle des Kriegers Ash, der in der eisigen Umgebung des ewigen Winters ums Überleben kämpft. Um gegen die tödliche Kälte gewappnet zu sein, sammelt ihr wertvolle Ressourcen für den Bau eines Unterschlupfes und erwehrt euch dabei zahlreicher Monster. Des Weiteren solltet ihr euch auf die Suche nach Gefährten begeben und so eine Gemeinschaft bilden, die sich stärker gegen die zahlreichen Gefahren behaupten kann, die die lebensfeindliche Umgebung mit sich bringt.

Fade to Silence, das vom deutschen Spielestudio Black Forest Games entwickelt wird, ist für den PC seit Dezember 2017 als Early-Access-Fassung auf Steam erhältlich. Mit dem Release der finalen Version des Titels kann nach aktuellen Angaben noch in diesem Jahr gerechnet werden.