GC 2018: The Surge 2 im actionreichen „Gameplay First Look“-Video

PC XOne PS4

Nachdem The Surge 2 im Februar dieses Jahres angekündigt wurde, konnten wir es im Juli auf der E3 erstmals selbst anspielen. Im Rahmen der gamescom wurde nun ein Video veröffentlicht, mit dem euch erstmals Gameplay-Material aus der Pre-Alpha-Phase des kommenden Actiontitels präsentiert wird.

Unter anderem umfasst der sogenannte „Gameplay First Look“-Trailer Impressionen des neuen Park-Bereiches, der sich im Zentrum der Stadt Jericho befindet, die wiederum durch die Ereignisse in The Surge (im Test mit Wertung 8.0, zur 38-teiligen Let's-Play-Reihe) verwüstet wurde. Antreffen werdet ihr an diesem neuen Schauplatz auch Söldner, die als „Die Jäger“ bezeichnet werden und auf der Suche nach einer „mächtigen Kreatur“ sind. Entsprechend müsst ihr euch nicht nur im Nahkampf beweisen, sondern sollt es zum Beispiel auch mit Fallen und Tarnvorrichtungen zu tun bekommen. Außerdem sollen ehemalige, inzwischen außer Kontrolle geratene Parkwächter eine große Gefahr darstellen.

Zwar ist die Aufnahme nur knapp eine Minute lang, die Action in Form von kurzen und schnell aufeinanderfolgenden Kampfszenen kommt jedoch nicht zu kurz. Erhältlich sein wird The Surge 2 für PC, PlayStation 4 und Xbox One voraussichtlich im Laufe des kommenden Jahres.