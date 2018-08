Telekom startet mit StreamOn Gaming

Schon länger bietet die Telekom mit StreamOn zu einigen seiner Mobil-Tarife zubuchbare Optionen, die quasi eine Flatrate für den Datenverkehr zu bestimmten Internet-Diensten beinhalten. Die Nutzung dieser Dienste belastet also nicht das monatliche Datenvolumen. Bisher haben sich diese Optionen auf bestimmte Video- oder Musik-Dienste bezogen. Ab sofort ist aber auch StreamOn Gaming verfügbar, das den ungezügelten Spielgenuss etwa von Fortnite, Clash of Clans, Forge of Empires oder auch Pokemon GO ermöglicht, einen entsprechenden Signalempfang natürlich vorausgesetzt. Die Option ist ab den Tarifen MagentaMobil S und Family Card S aufwärts für 2,95 Euro im Monat zubuchbar, ab dem Tarif MagentaMobil S Young aufwärts sogar kostenlos.

Die Telekom dürfte damit darauf reagieren, dass das Smartphone sich inzwischen zur beliebtesten Spiele-Plattform in Deutschland entwickelt hat. Dabei steht StreamOn aber auch massiv in der Kritik, da es durch die Bevorzugung bestimmter Internetdienste von entsprechenden Partnern andere Mitbewerber benachteiligt und somit massiv die Netzneutralität verletzt. In mehreren Gerichtsverfahren wird derzeit geklärt, inwiefern dieses Geschäftsmodell überhaupt zulässig ist.