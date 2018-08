GC 2018: 13 Minuten Gameplay aus Sekiro - Shadows Die Twice

PC XOne PS4

Kotaku hat im Rahmen der gamescom ein Video zu Sekiro - Shadows Die Twice veröffentlicht, das euch knapp 13 Minuten an Spielszenen aus From Softwares Dark-Souls-ähnlichen Action-Adventure zeigt. Dabei bekommt ihr einige Kämpfe und den Einsatz des Greifhakens zu sehen, mit dem sich der „Einarmige Wolf“ schnell durch die Umgebung fortbewegen kann.

Im Verlauf des Videos werden verschiedene Möglichkeiten demonstriert, wie man Gegner leise ausschalten kann. Unter anderem kann man sich von erhöhten Positionen auf darunter stehende Feinde fallen lassen, um sie zu erledigen, oder sich auch an Kanten hochziehen, um vorbeigehende Widersacher zu greifen und sie runterzuwerfen. Der Clip zeigt auch einen Kampf gegen einen Samurai-General, der ordentlich einstecken kann. Sekiro - Shadows Die Twice wird ab dem 22. März nächsten Jahres für PC, Xbox One und die PS4 im Handle erhältlich sein.