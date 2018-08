Valkyria Chronicles 4: Neue Features angekündigt

PC Switch XOne PS4

Ab sofort könnt ihr einen Feature-Trailer zu dem Strategie-Spiel Valkyria Chronicles 4, mit unter anderem einem Schlachtschiff, betrachten. Das Spiel erscheint am 25. September 2018 für PlayStation 4, Nintendo Switch und die Xbox One.



So könnt ihr beispielsweise mithilfe vom Schlachtschiff Centurion eine Artillerie anfordern, die auf dem Schlachtfeld großen Schaden verursachen kann, während die neue Grenadiere-Soldatenklasse den Angriff auf euren Gegner übernimmt. Ebenfalls könnt ihr eine neue Technik namens Last Stand nutzen, die euch auf das Schlachtfeld zurückkehren lässt. Diese Features werden mit der Canvas-Engine umgesetzt, gleichzeitig wird sich die Story von Valkyria Chronicles 4 auf Squad E der Föderation von Europa konzentrieren, damit ihr die Chance habt die Konflikte der unterschiedlichen Fraktionen zu beenden.

Die bereits erwähnte Demo-Version des Spiels steht weiterhin zur Verfügung und kann von euch zum Anspielen genutzt werden.