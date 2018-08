GC 2018: The Grand Tour angespielt - Voll in die Bande

XOne PS4

Seit 2016 läuft die Auto-Show The Grand Tour auf Amazons Video-Dienst. Nun arbeiten die Amazon Game Studios an einer Spiele-Umsetzung der Serie, in der ihr selbst Szenen aus der Vorlage nachstellt.

Viele Fanherzen brachen, als im Jahr 2015 bekannt wurde, dass die BBC-Serie Top Gear nach einem Streit zwischen dem Sender und den Moderatoren abgesetzt wurde. Umso größer war dafür die Freude, dass Amazon Video Jeremy Clarkson, Richard Hammond und James May ein neues Zuhause geben wollte. Im Jahr 2016 lief die erste Folge der neuen Show The Grand Tour auf dem Streamingdienst an und erfreut sich bei Autofans an großer Beliebtheit. Auf der Gamescom 2018 konnte ich nun das frisch angekündigte Spiel zur Serie antesten – und habe keine guten Nachrichten für Fans.

Der Titel ist eng mit den Episoden der Show verknüpft, vor jedem Rennen seht ihr Ausschnitte aus der zugehörigen Folge. The Grand Tour erscheint nämlich in Episodenform, wenn immer eine Folge der dritten Staffel auf Amazon online geht, erscheint auch ein neuer Teil des Spiels. Dazu gesellen sich einige Abschnitte aus den ersten beiden Seasons. Nach dem Einspieler werdet ihr mehr oder weniger nahtlos in das gerade gezeigte Auto geschmissen und dürft den Abschnitt nachfahren. In meinem Fall war das beispielsweise eine Runde im BMW M2 auf dem hauseigenen Grand-Tour-Rennkurs. Die Ziele variieren, entweder muss ich eine möglichst schnelle Runde fahren, oder so wenig wie möglich von der Straße abkommen. Je nach meiner Leistung erhalte ich Medaillen in den Rangstufen Gold, Silber, Bronze oder Toilette – Pipikaka-Humor at its best also.

Neben einem kurzen Abschnitt des Singeplayer-Modus habe ich auch die Splitscreen-Variante mit drei Mitspielern ausprobiert. Hierbei hat es sich um ein klassisches Rennen gehandelt, dank Power-Ups auf der Strecke kam sogar ein wenig Mario Kart-Feeling auf. Allerdings gab es in der von mir gespielten Version nur ein Item, More PS. Wie der Name schon dezent andeutet, kriege ich durch dieses einen kurzzeitigen Geschwindigkeitsschub. Die Mehrspieler-Version von The Grand Tour Game hat mir tatsächlich noch etwas Spaß gemacht, auch wenn ich sehr weit abgeschlagen auf dem vierten Platz landete. Durch eine Bug bin ich nach einer Kollision mit einer Bande nicht mehr aus dieser herausgekommen. Pre-Alpha halt, das kann passieren.

Was allerdings auch noch sehr Pre-Alpha ist, ist die Grafik sowie die Fahrphysik. Die Boliden steuern sich wie Seifenkisten, echtes Rennfeeling ist nie aufgekommen. Wenn ein sonst sehr driftstarker M2 wie ein Brett auf der Straße liegt und selbst in engen Kurven und mit angezogener Handbremse wie ein Stück Holz durch die Kurve zuppelt, dann kann etwas nicht stimmen. Optisch ist The Grand Tour meilenweit von Augenschmausen wie Forza entfernt, fade Texturen und starkes Kantenflimmern bestimmen das Bild.

Eigentlich hätte die Spielumsetzung der Autoshow eine Menge Potenzial. Schnelle Gefährte, abgefahrene Ideen und der unverkennbare britische Humor von Clarkson, Hammond und May sind für sich genommen gute Zutaten, die in der Serie auch toll harmonieren. Wenn dann allerdings die Optik nicht passt und sich selbst das hochgezüchtetste Supercar wie ein VW Polo fährt, dann rutscht der Spielspaß schnell unter den Beifahrersitz. Da die Entwickler mit ihrem Releasetermin an den Start von Staffel 3 gebunden sind, ist auch nur begrenzt Zeit für Verbesserungen. Ein Datum gibt es dafür zwar noch nicht, allzu lange wird sie aber nicht mehr auf sich warten lassen. Lediglich die Sprüche der Moderatoren, die sie immer wieder zum besten geben, können zumindest für Fans etwas rausreißen.