GC 2018: Darksiders 3: Fury im neuen gamescom-Trailer

PC XOne PS4

Darksiders 3 ab 79,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Darksiders 3 ab 59,99 € bei Amazon.de kaufen.

THQ Nordic und Entwickler Gunfire Games haben im Rahmen der gamescom einen neuen Trailer zu Darksiders 3 (GG-Angeschautbericht) veröffentlicht, der Protagonistin Fury im Fokus hat. Die magisch veranlagte Kämpferin tritt darin mit ihrer Peitsche gegen zahlreiche Widersacher an, um sich den sieben Todsünden in Form von Bossgegnern und ihren Helfern zu stellen.

Darksiders 3 ist diese Woche auf der Messe am Stand von THQ Nordic anspielbar, ein umfangreiches Gameplay-Video der gamescom-Demo findet ihr bei den Kollegen von Gematsu . Das Spiel erscheint am 27. November für PC, Xbox One und PS4.