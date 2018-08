GC 2018: The Division 2 im Gamescom-Trailer

PC XOne PS4

Ubisoft hat anlässlich der zurzeit stattfindenden Gamescom einen neuen Trailer für The Division 2 (zur Angespielt-News) veröffentlicht. In dem neuen Video zum Nachfolger des, im März 2016 erschienenen The Division (im Test, Note: 8.5), wird eure Aufgabe in dem dystopischen Action-MMO-Titel herausgestellt: Kämpft für das Überleben der verbleibenden Menschheit.

The Division 2 könnt ihr bereits über die Homepage des Spiels oder bei Amazon (Partnerlink) vorbestellen. Erscheinen wird das Spiel am 15. März 2019 für PC, Playstation 4 und Xbox One.