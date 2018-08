GC 2018: PUBG für Xbox One – Vollversion ab 4.9. // USK-Freigabe „ab 16“ // Update #18

XOne

Im Dezember des vergangenen Jahres testeten wir die Xbox-One-Fassung von Playerunknown's Battlegrounds (in der SdK), die sich zum damaligen Zeitpunkt im Xbox-Game-Preview-Programm befand. In Bezug auf die Technik fielen uns zum Beispiel wiederkehrende Ruckler oder auch die schwachen Texturen negativ auf, zudem konnten wir nur auf eine Map zugreifen.

Im Rahmen der gamescom wurde nun bekanntgegeben, dass der MMO-Actiontitel auf Microsofts Konsole ab dem 4. September mit der Versionsnummer 1.0 beziehungsweise als sogenannter Full Release erscheint (sowohl digital als auch in physischer Form). In der offiziellen Ankündigung heißt es in diesem Zusammenhang, dass man in den vergangenen neun Monaten daran gearbeitet habe, „das PUBG-Erlebnis für Xbox One regelmäßig zu aktualisieren, abzustimmen, zu stabilisieren und zu verbessern“.

Neue Map und Kriegsmodus

Auch zukünftig sollen Verbesserungen umgesetzt und neue Inhalte für die Xbox-One-Fassung veröffentlicht werden. Bis dahin werden euch mit dem Release am 4. September vor allem folgende Neuerungen erwarten:

Erstmals werdet ihr auf die Map Sanhok zugreifen können, die euch auch neue Waffen und Fahrzeuge sowie dynamische Wetteränderungen bieten wird. Der Schauplatz soll von den Inseln in Südostasien inspiriert sein und ein kompaktes 4x4-Schlachtfeld darstellen.

Die Xbox-One-Fassung von PUBG verfügt über den sogenannten Kriegsmodus, bei dem es sich um eine Deathmatch-Variante handelt. In einer statischen Zone gehen die Spieler aufeinander los – solltet ihr sterben, könnt ihr wiederbelebt werden und kehrt mir einem Fallschirm und Waffen in die Partie zurück. Sowohl für das Wiederbeleben von Teammitgliedern als auch das Eliminieren von Gegnern werden Punkte vergeben. Gewonnen ist das Match, wenn ein Team eine bestimmte Punktzahl erreicht.

Achievements, die im Verlauf des Game-Preview-Programms erreicht wurden, werden auf die Vollversion übertragen.

USK-Freigabe, Wireless Controller und Update #18

Eine weitere Neuerung hinsichtlich Playerunknown's Battlegrounds betrifft die Einstufung der Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle: Nachdem die PC- und anschließend die Xbox-One-Version geprüft wurde, wurde von der USK für den Full Release die „Ab 16 Jahren“-Freigabe erteilt. Im Wortlaut heißt es dazu:

PUBG 1.0 ist weiterhin komplett ungeschnitten. Das Prüfgremium der USK ist bei seiner neuerlichen Prüfung zu dem Schluss gekommen, dass das finale Spiel unabhängig seiner Präsentation den Fokus auf taktische Tiefe legt und vom Spieler ein sehr überlegtes Vorgehen fordert.

Um den „ultimativen Kampf um Leben und Tod“ zu überstehen bewirbt Microsoft außerdem den neuen Wireless Controller, der ab dem 30. Oktober für 69,99 Euro erhältlich ist (Vorbestellungen sind ab sofort möglich). Das Zubehör ist im schwarzen Camo-Design gehalten und bietet „neue, exklusive“ Trigger.

Abschließend der Hinweis, dass für die derzeitige Xbox-One-Fassung von PUBG kürzlich das Update #18 veröffentlicht wurde, mit dem zahlreiche Optimierungen in Bezug auf das Gameplay oder die Performance sowie Neuerungen wie sich dynamisch änderndes Wetter implementiert wurden. Die vollständigen Patchnotes könnt ihr auf Englisch in diesem offiziellen Forumsthread nachlesen.