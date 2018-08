GC 2018: Reichlich Gameplay zu Biomutant

PC XOne PS4

Der schwedische Entwickler Experiment 101 hat auf der gamescom einen neuen Trailer zu Biomutant präsentiert, der einige Spielszenen aus dem kommenden Action-Rollenspiel enthält. Der Clip zeigt verschiedene Aspekte des Spiels und lässt euch einen Blick auf ein paar Charaktere und Gegner werfen. Das Video könnt ihr euch weiter unten anschauen.

Die Kollegen von Gematsu haben darüber hinaus auf ihrem YouTube-Kanal zwei Videos online gestellt, die euch insgesamt knapp 30 Minuten an Spielszenen bieten. Dabei bekommt ihr unter anderem die Charaktererstellung und verschiedene Spielweisen zu sehen. Die beiden Videos findet ihr in den Quellenangaben verlinkt. Biomutant wird im kommenden Jahr für PC, Xbox One und die PS4 erscheinen. Einen konkreten Release-Termin gibt es bisher noch nicht.