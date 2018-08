GC 2018: Ori and the Will of the Wisps "Spirit Trials" im Trailer vorgestellt

PC XOne

Auch die Moon Studios nutzen die derzeit stattfindende Gamescom, um euch in einem neuen Video den Spirit-Trials-Mode von Ori and the Will of the Wisps (zum Angespielt-Video von der E3 2018) vorzustellen. Die Spirit Trials sind eine Art Speedrun-Modus die es euch erlauben, gegen eure Freunde auf die Jagd nach der kürzesten Zeit durch einen Level zu gehen. Die Startplätze für diese Rennen sollen über die gesamte Spielwelt des Jump-and-Run-Titels verteilt sein. Dabei wird es nicht nötig sein, dass eure Gegenspieler zeitgleich mit euch das Gamepad schwingen, die Wettläufe werdet ihr gegen bereits absolvierte und aufgezeichnete Spiele-Sessions bestreiten.

Diese Hatz nach der kürzesten Zeit, und den damit verbundenen Highscores sowie Belohnungen, soll jedoch ein optionales Spielelement sein und kein Bestandteil der Haupt-Spielmechanik werden. Wenn alles wie geplant verläuft, soll Ori and the Will of the Wisps im nächsten Jahr für PC und Xbox One erscheinen.