GC 2018: Halo - The Master Chief Collection: Enhanced-Update am 1.9 & Game Pass-Aufnahme

Wie Microsoft auf der zurzeit stattfindenden Gamescom angekündigt hat, wird für die Xbox One X am 1.9.2018 ein umfangreiches "Enhanced"-Update für Halo - The Master Chief Collection erscheinen, das die Spiele-Sammlung aus dem Jahr 2014 unter anderem optisch aufwertet.

Die vier enthaltenen Einzel-Titel Halo - Combat Evolved Aniversary, Halo 2 - Anniversary, Halo 3 und Halo 4 werden nach der grafischen Überarbeitung, die Auflösungen bis zu 4K sowie HDR-Support bereithält, weiterhin mit 60 FPS laufen. Weitere Optimierungen betreffen ein verbessertes Matchmaking in den Multiplayer-Modi, schnellere Ladezeiten, optionale Installation-Optionen und Offline-LAN.

Im Rahmen dieser Ankündigung wurde ein neuer Trailer veröffentlicht, der die Verbesserungen des Updates nochmals kurz zusammenfasst und euch einen weiteren Blick auf die überarbeitete Optik der Titel gewährt. Ihr findet den besagten Videoclip, der mit einer Laufzeit unter einer Minute aufwartet und mit Gameplay-Szenen aus der Story-Kampagne sowie dem Multiplayer-Modus versehen ist, direkt unter diesen Newszeilen zum Anschauen bereitgestellt.

Desweiteren wurde vom Redmonder Konzern bekanntgegeben, dass die Master Chief Collection ab dem 1. September zudem ins Spieleportfolio des kostenpflichtigen Xbox Game Pass-Abos aufgenommen wird.