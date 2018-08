GC 2018: Spider-Man angespielt, Kingpin die Kauleiste verbeult

PS4

Spätestens mit der Batman-Arkham-Reihe war klar, Superheldenspiele können mehr als Comic-Fan-Service sein. Insomniacs Titel mit dem Spinnenjungen verspricht ein ähnliches Kaliber zu werden.

Peter Parker hat es nicht leicht. Er wird von einer radioaktiven Spinne gebissen, woraufhin er plötzlich er Wände hochklettern kann und sich dazu berufen fühlt, New York zu beschützen. Unglücklicherweise muss er aber noch einen Job und ein Privatleben mit seinem Superheldendasein vereinen. Da bleiben gewisse Aspekte zwangsläufig auf der Strecke Etwa Rechnungen bezahlen. Oder ausgewogen frühstücken. Denn wenn der 23-Jährige am Morgen den Polizei-Funk hört und etwas spannendes hört, dann ist er schneller aus dem Zimmer, als ihr John Jonah Jameson rufen könnt. Ich bin auf der Gamescom 2018 in Spider-Man durch Manhattan geschwungen.

Spaßiges Schwingen

Das Ziel ist der Fisk-Tower. Hier scheinen ein paar Gangster einbrechen zu wollen, schnell stellt sich heraus, dass Wilson Fisk – auch bekannt als Kingpin – selbst nicht ganz unschuldig an dem vermeintlichen Überfall ist. In welcher Weise, das lasse ich an dieser Stelle offen. Was ich aber verraten kann ist, dass das Netzschwingen durch Spideys Heimatstadt nach einer kurzen Eingewöhnungszeit erfreulich gut von der Hand geht.

Haltet ihr R2 gedrückt, schießt ihr einen Faden und schießt an diesem durch die Straßen der Stadt. Irgendwann müsst ihr allerdings auch loslassen, und einen neuen Strang abfeuern. Das spielt sich dynamisch und die Bewegungen, die Peter vollführt sehen gut und natürlich, aber auch geschmeidig aus. Drückt ihr X springt ihr etwas stärker vom Netz ab und fliegt so weiter. Wenn ihr zu nah an Hauswände kommt, kein Problem. Nahtlos fängt Spider-Man an, an ihnen entlangzulaufen und hüpft auf euer Kommando wieder in den Gassen.

Arkham 2.0

Bei den Unholden angekommen, befasse ich mich erstmals mit dem Kampfsystem. Das ist – wie erwartet – dem der Batman Arkham-Reihe nicht ganz unähnlich, fühlt sich aber wie eine weiterentwickelte Version dessen an. Je nachdem in welche Richtung ihr den linken Stick bewegt schlägt Spidey zu, ihr könnt zwischen normalen Attacken und Netzangriffen wählen. Außerdem gibt es einige Spezialmoves, die ihr nach und nach im Fähigkeitenbaum freischalten könnt. Allerdings nutze ich in meiner Anspielsession lediglich das Standardset, da ich ja auf Level 1 starte. Aber auch hier kann ich bereits Gegner in die Luft schlagen, dort weiter auf sie eindreschen und abschließend per Netz krachend zu Boden schleudern. über kleine Netzschüsse klebe ich Nervensägen an die Wand und setze so kampfunfähig. Mit jedem erfolgreichen Treffer steigere ich meinen Fokus-Balken, mit dessen Hilfe ich beispielsweise meine Leben regenerieren kann. Ist er komplett gefüllt, setze ich Gegner mit wuchtigen Finishern außer Gefecht.

Wenn ich angegriffen werde, klingelt der Spinnensinn. Das macht sich in Form eines Symbols über dem Kopf des Helden bemerkbar, dann sollte ich per Kreistaste schnell ausweichen. Einziger Wermutstropfen, den ich am Kampfsystem finde, ist die bisweilen sehr bockige Kamera. Oftmals habe ich die schmucke Rückseite einer Wand im Bild, wo eigentlich das Scharmützel zu sehen sein sollte. Abgesehen davon sind die Auseinandersetzungen aber wirklich gelungen, auch aus optischer Sicht. Spider-Man springt wie ein Flummi durch die Gegner, teilt ein paar Schellen aus, wirbelt Mülleimer oder eingesponnene Gegner um sich oder flutscht den verdutzten Gegnern zwischen den Beinen durch. Aus technischer Sicht ist Spider-Man richtig gut gelungen und fängt den Charme der Comicvorlage fantastisch ein.

Am Ende meiner Anspielsession stelle ich mich natürlich noch Kingpin. Nachdem sein ausgebuffter Plan, mich mit Selbstschussanlagen außer Gefecht zu setzen, nicht aufgeht, geht es in den Kampf Mano a Mano. Der nicht gerade grazile Mann schlägt heftig zu oder schmeißt mit Tischen nach mir. Also muss ich gut aufpassen und auf meinen Spinnensinn vertrauen, sowie ihn einspinnen oder ihm Umgebungsobjekte gegen die kahlrasierte Birne scheppern. Schlussendlich endet er natürlich als sauber verschnürtes Paket, das ich den Behörden übergeben kann.

Spider-Man verspricht eine fantastische Comic-Umsetzung zu werden. Manhattan ist schön umgesetzt, das Netzschwingen funktioniert einwandfrei und bis auf kleine Kameraproblemchen ist das Kampfsystem einfach nur spitze. Dazu kommt der typische Spidey-Charme, die Spinne wartet mit dummen Sprüchen am laufenden Band auf. Nicht jeder Gag zündet, aber das ist ja bereits in der Cartoon-Vorlage so. Und als Bonus wird eine Story geboten, die in Absprache mit Marvel entwickelt wurde, aber eigenes für das Spiel geschrieben ist. Kanon-treue und spannende Geschichten um Peter, Mary-Jane, Electro, Rhino und viele weitere sind also so gut wie garantiert.