GC 2018: Kingdom Come Deliverance: Amoröse Abenteuer & Turnier angesehen

Kingdom Come - Deliverance: The Amorous Adventures of Bold Sir Hans Capon: Langer Titel, ordentliche DLC-Spieldauer: Fünf bis zehn Stunden sollen uns die amorösen Abenteuer des mutigen Edelmanns Hans Capon unterhalten. Der liebessüchtige NPC aus dem Hauptspiel schickt euch im zweiten kostenpflichtigen Addon zu Kingdom Come - Deliverance auf etliche Questreihen, um ihm zu sichern, was er begehrt: das Herz der holden Karo (der Gewinner wurde übrigens mittlerweile ermordet), einem Quacksalber einen bestimmten Trank abkaufen und dann Hans bei seinem Werben aktiv unterstützen. Gerade letzteres gerät brüllend komisch, aber wir wollen euch nicht spoilern. Neue Features bietet der DLC nicht, starten könnt ihr die Mission, sobald ihr die Jagd-Mission mit Hans Capon bestanden habt.

Ebenfalls ansehen konnten wir uns den (ursprünglich auf Kickstarter schon für den Release versprochenen) Inhalt „Turnier“ (Tournament), der kostenlos sein wird. Auch hier gibt es eine Questreihe, die mit drei bis fünf Stunden aber weniger umfangreich ausfällt. Es geht darin um einen Schwarzen Ritter, der verdächtig viele Turniere gewinnt – wir sollen ihm auf die Schliche kommen. Durch diese Erweiterung wird ein wöchentliches Turnier auf Burg Rattay getriggert, an dem ihr für Ruhm und Geld teilnehmen könnt. Drei Kämpfe müsst ihr jeweils überstehen, wobei ihr einmal eure Wunschwaffe wählen, einmal dem Gegner die Wahl überlassen und sie schließlich vom Zufall zugewiesen bekommt. Ihr bringt zwar euren tatsächlichen Skill sowie etwaige Spezialfähigkeiten mit, nicht aber eure eigene Ausrüstung. Die Zuschauer sollen auf besondere Aktionen von euch (wie Kombos) reagieren.

Übrigens hat Warhorse darüber nachgedacht, den Tournament-DLC aus dem Spiel herauszulösen und als Multiplayer-Modus zur Verfügung zu stellen. Davon sei man aber wieder abgekommen: „Es wird keinen Multiplayer-Modus in KCD geben“, so Pressesprecher Tobias Stolz-Zwilling.