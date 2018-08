GC 2018: Die Gewinner der gamescom-Awards im Überblick

Sekiro - Shadows Die Twice ab 59,99 € bei Amazon.de kaufen.

Im Anschluss an die Eröffnung der diesjährigen gamescom wurden am heutigen Dienstag von den Veranstaltern die Gewinner „eines der begehrtesten Preise der Computer- und Videospielindustrie“ bekanntgegeben. Verliehen wurden die gamescom-Awards in elf Genre- und fünf Plattform-Kategorien – die nachfolgende Tabelle gibt euch einen Überblick über die entsprechenden Preisträger.

Ausgezeichnet wurden unter anderem Ori and the Will of the Wisps in den Kategorien bestes Puzzle-/Skill-Spiel und bestes Spiel für die Xbox One, Sekiro - Shadows Die Twice als bester Actiontitel, Landwirtschafts-Simulator 19 als beste Simulation oder auch Anno 1800 als bester PC-Titel.

Während Activision Blizzard drei Preisträger verzeichnen kann (neben Sekiro auch das Forsaken-Addon für Destiny 2 sowie Call of Duty - Black Ops 4) stammen jeweils zwei Award-Gewinner von Microsoft, Nintendo und Koch Media.

Noch nicht vergeben wurden die Preise in den Kategorien „Best of gamescom“, „Best Hardware“, „Best Multiplayer Game“ und „Best Virtual Reality Game“. Zusammen mit weiteren Awards, wie zum Beispiel die Auszeichnungen für „Most Wanted Consumer Award“ oder „Best Streamer/Let's Player“, werden diese am Samstag verliehen.

gamescom-Awards 2018 Kategorie Gewinner Unternehmen Best Action Game Sekiro - Shadows Die Twice Activision Blizzard Best Addon/DLC Destiny 2: Forsaken Activision Blizzard Best Casual Game Team Sonic Racing Koch Media Best Family Game Super Mario Party Nintendo Best Puzzle/Skill Game Ori and the Will of the Wisps Microsoft Best Racing Game Forza Horizon 4 Microsoft Best Role Playing Game Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition Bandai Namco Entertainment Best Simulation Game Landwirtschafts-Simulator 19 astragon Entertainment Best Social/Online Game Call of Duty - Black Ops 4 Activision Blizzard Best Sports Game FIFA 19 Electronic Arts Best Strategy Game Total War - Three Kingdoms Koch Media Best Console Game PlayStation 4 Marvel's Spider-Man Sony Interactive Entertainment Best Console Game Xbox One Ori and the Will of the Wisps Microsoft Best Console Game Nintendo Switch Super Smash Bros. Ultimate Nintendo Best PC Game Anno 1800 Ubisoft Best Mobile Game Shadowgun War Games Madfinger Games