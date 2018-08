GC 2018: Devil May Cry 5: Erscheinungsdatum und neuer Trailer mit Dante

PC XOne PS4

Capcom hat im Rahmen der gamescom einen neuen Trailer zu Devil May Cry 5 veröffentlicht, der auch das Releasedatum verrät. Demnach wird das Spiel am 8. März 2019 für PC, PS4 und Xbox One erscheinen. Das Action-Adventure ist zudem diese Woche auf der Messe in einer Demoversion am Xbox-Stand anspielbar.

Im actionreichen Trailer sehr ihr, wie sich Dämonenjäger Nero durch zahlreiche Monsterhorden schnetzelt und dabei auch ein paar größeren Widersachern gegenüber treten muss. Dabei setzt er auf verschiedene Armprothesen, die unterschiedliche Attacken und Kampfstile erlauben. Am Ende des Videos gibt es noch einen kurzen Blick auf den legendären Dämonenjäger Dante, der ebenfalls ein spielbarer Charakter sein wird und dabei auf eine sehr spezielle Waffe zurückgreift.