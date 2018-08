GC 2018: Battlefield V im "Die Kompanie"-Trailer // Open-Beta ab 4.9.

PC XOne PS4

Battlefield V ab 54,99 € bei Amazon.de kaufen.

Für Battlefield V (zur Preview+ mit Video) wurde zur derzeit stattfindenden Gamescom ein neuer Trailer mit zahlreichen Gameplay-Szenen veröffentlicht. Im Vordergrund steht in diesem Video das "Kompanie"-Feature, durch das es euch möglich sein wird, eine eigene Auswahl von Soldaten, Waffen und Fahrzeugen in die Schlacht zu führen. Mittels dieses Features sollt ihr jedem eurer Soldaten eine eigenen Position zuweisen und ihn entsprechend seiner Aufgabe ausrüsten können.

Zusätzlich wurden auf der Homepage von Battlefield V Details zur Open-Beta veröffentlicht. Die öffentliche Beta-Phase beginnt am 6. September, als EA/Origin-Access-Mitglieder oder Vorbesteller des Spiels erhaltet ihr bereits zwei Tage früher Zugang. Über die Dauer der Open-Beta wurden keine konkreten Aussagen getroffen, einzig dass diese nur "für kurze Zeit verfügbar" sei. Battlefield V wird kurze Zeit später, am 19. Oktober dieses Jahres, für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen.