GC 2018: Twin Mirror: Dontnods narratives Action-Adventure im neuen Trailer

PC XOne PS4

Von Publisher Bandai Namco und Entwickler Dontnod Entertainment wurde heute im Rahmen der Gamescom ein neuer Trailer zu Twin Mirror vorgestellt, der euch einen kleinen Vorgeschmack bieten soll, was euch optisch und spielerisch im kommenden storygetriebenen Action-Adventure der Life is Strange-Macher erwartet.

In Twin Mirror übernehmt ihr die Rolle des Journalisten Sam, der im Zuge einer Beerdigung in seine Heimatstadt zurückkehrt und am nächsten Morgen mit blutiger Kleidung in einem Hotel wieder aufwacht, ohne sich an die Ereignisse der letzten Nacht zu erinnern. Zur Aufklärung des Geschehens werdet ihr deshalb tief in Sams Gedächtnis eintauchen und dabei in Situationen geraten, bei der sich Fiktion und Realität miteinander vermischen. Das frische Videomaterial mit einer Laufzeit von einer Minute haben wir für euch am Ende dieser News zum Anschauen eingefügt. Weitere grafische Impressionen aus dem Titel liefert euch unsere neue Screenshot-Galerie.

Twin Mirror ist auf einen Release im Episoden-Format ausgelegt, die Start-Episode (von insgesamt drei) mit dem Titel "Lost on Arrival" soll für PC, Playstation 4 und Xbox One im Laufe des kommenden Jahres erscheinen.