GC 2018: Dying Light 2 – Brutale Nahkampfaction trifft Story und geniales Parcours-System

PC XOne PS4

Dead Island ist tot, es lebe Dying Light. Brutal wie immer bietet der neue Serienteil nicht nur satte Action und ein verbessertes Parcours-System, sondern auch Entscheidungen mit Tragweite.

Wenn Chris Avellone (Planescape - Torment) mit an Bord ist, dann muss man eigentlich von einem Spiel mit dichter Welt und Story ausgehen. So richtig mag das nicht zu einem Spiel wie Dying Light 2 passen, an dem der Amerikaner seit einiger Zeit mitarbeitet. Im ersten Teil gab es zwar eine Pseudo-Geschichte, vor allem aber erinnere ich mich daran, wie ich Massen von Zombies geschnetzelt habe. Natürlich werde ich das mit Keulen, Äxten und ähnlichen Werkzeugen im neuen Actionspiel von Techland machen können. In Dying Light 2 ist das allerdings nur ein kleiner Teil des Spielkonzepts, in dessen Rahmen auch meine Entscheidungen eine zentrale Rolle spielen werden, die Geschichte und auch die Spielwelt selbst maßgeblich beeinflussen und verändern.

Andere Fraktionen, andere Ziele

Die Handlung von Dying Light 2 spielt in einer fiktiven europäischen Großstadt, rund fünfzehn Jahre der nach Apokalypse in Teil 1. Viermal so groß wie alle Gebiete des Vorgängers zusammen soll sie sein und trotzdem aus einer einzigen Ladezone bestehen. Klar tummeln sich überall Infizierte, wie Entwickler Techland seine Zombies nennt. Es sind aber auch wesentlich mehr Menschen unterwegs, von denen so ziemlich jeder eine der Fraktionen im Spiel angehört. Mein Held selbst, über den die Macher noch nicht allzu viele Details preisgeben wollen, ist noch frei von solchen Fesseln. Ich werde im Laufe des Abenteuers aber immer wieder für eine der Seiten entscheiden müssen – und die anderen damit womöglich auch langfristig gegen mich aufbringen.

Techland demonstriert das anhand einer Mission, die wir von der Fraktion der Peace Keeper erhalten haben. Die wollen einen Wasserturm erobern, der von den sogenannten Scavengern gehalten wird – vom zuvor geschickten Mann fehlt jede Spur. Oben an der Spitze angekommen finden wir auch heraus, warum. Die beiden Scavenger dort haben den Peace Keeper nämlich kurzerhand aus dem Fenster geworfen. Im Rahmen eines Dialogs kann der Spieler nun entscheiden, ob er die beiden für ihre Tat zur Rechenschaft zieht und sich ihnen im Kampf stellt. Der Held kann aber auch mit ihnen kooperieren.

Töten wir die beiden Scavenger, übernehmen die Peace Keeper den Turm und errichten dort einen kleinen Außenposten. Das Trinkwasser steht fortan allen zur freien Verfügung, das auch der Held nutzen kann, um sich zu heilen. Entscheiden wir uns zur Zusammenarbeit, profitiert der Spieler in anderer Form. Die beiden Scavenger verkaufen das Wasser des Turms nämlich gegen Geld und zahlen uns entsprechend unseren Anteil aus, das Gebiet selbst ist nicht sicher und stark von Infizierten besucht. Wer nun allerdings glaubt, es wäre deshalb ratsam, sich für die Peace Keeper zu entscheiden, liegt nicht unbedingt richtig. Denn die selbsternannte Ordnungsmacht geht strikt gegen Abweichler vor und hängt sie öffentlich am Galgen auf. Wie Tymon Smektala betont, kann auch der Spieler selbst schnell den Ruf eines solchen Abweichlers bekommen.

Andere Entscheidungen sollen sich noch gravierender auswirken. Helfen wir etwa einer der Fraktion nicht dabei, Treibstoff aufzutreiben, erhalten wir womöglich nie Zugang zu einem bestimmten Stadtbezirk, in dem weitere spezielle Quests auf uns warten sollen. Genau auf diesen Punkt allerdings geht Techland noch nicht näher ein. Es sollen zwar etwa in basagtem Außenposten der Peace Keeper auch neue beziehungsweise andere NPCs mit Nebenaufgaben auftauchen. Bislang wirkt es auf mich allerdings eher so, als wenn wir die aus zig einzelnen Bezirken bestehende Welt im Rahmen der Missionen einmal in Richtung einer der Fraktionen schieben, das Thema danach dann aber mehr oder weniger erledigt ist.

Mehr Freiheit, mehr Parcours

Während ich im Vorgänger den Zombies praktisch nirgends effektiv aus dem Weg gehen konnte – mal vom Wegrennen abgesehen –, bietet Dying Light 2 auch ausgeprägtere Schleichoptionen, sowohl bei menschlichen Gegnern als auch bei Infizierten. Es sieht schon sehr spannend aus, wenn sich der Held langsam an einigen Infizierten vorbeischleicht, die in einem finsteren Raum auf den Einbruch der Nacht warten. Langsam bewegen, nicht zu viel Krach machen und den Infizierten bloß nicht mit der Taschenlampe direkt ins Gesicht leuchten. Ich bin mir zwar sicher, dass ich bei den Zombies doch vor allem mit Keulen und Klingen zuhauen werde – klassische Feuerwaffen wird es nicht geben. Gerade bei der Infiltrierung eines Lagers oder der Durchquerung eines feindlichen Gebiets ergeben die Optionen absolut einen Sinn.

Noch besser als das gefällt mir nur das ausgeweitete Parcours-System. Selbst steuern konnte ich es zwar noch nicht, aber wie der Protagonist an Mauerkante oder Fahrzeugen hochklettert, Wandläufe vollzieht oder in einer flüssigen Bewegung über Mauerpfosten oder Straßenlaternen hüpft, sieht einfach nur nach Spaß aus. Selbst neue Moves, bei denen der Held durch eine enge Öffnung wie ein kleines Fenster hechtet oder unter einem niedrigen Hindernis hindurchrutscht, leidet kein bisschen unter der Ego-Perspektive. Ganz im Gegenteil! Techland nutzt das Parcours-System auch viel stärker für rätselartige Sprungpassagen, die ein wenig an das Erklettern der Türme in Far Cry 3 erinnern – nur etwas komplexer. Da beim Festhalten und aufeinanderfolgenden Sprüngen ohne Ruhephase dort auch die Ausdauer eine größere Rolle spielt, könnten sich sehr spannende Situationen ergeben.

Während ich diesbezüglich vom Gesehenen schlecht bereits aufs komplette Spiel schließen kann, sieht das bei der Grafik anders aus. Schon der erste Teil sah bekanntlich schon klasse aus, Dying Light 2 legt hier aber noch einmal kräftig zu. Schade finde ich nur einmal mehr, dass Techland wie gehabt viel mit Grafikfiltern trickst. Bei der Qualität von Texturen, Effekten und Animationen hätte Dying Light 2 das gar nicht nötig!