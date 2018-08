GC 2018: Mutant Year Zero - Road to Eden erscheint am 4. Dezember // Trailer

PC XOne PS4

Wie Funcom und The Bearded Ladies heute im Rahmen der zurzeit stattfindenden Gamescom bekanntgegeben haben, soll Mutant Year Zero - Road to Eden am 4. Dezember 2018 für PC, Playstation 4 und Xbox One veröffentlicht werden. Den heute ebenfalls veröffentlichten Release-Date-Trailer haben wir euch am Ende dieser News verlinkt.

Mutant Year Zero - Road to Eden ist ein Rundentaktik-Spiel im Stil der Xcom-Serie. Das Setting des Titels unterscheidet sich allerdings, Mutant Year Zero spielt in einer post-apokalyptischen Welt, in der sich die Tiere durch Mutation weiterentwickelt haben und viele menschliche Eigenschaften besitzen. Das Spielprinzip wurde von den "bärtigen Damen" ebenfalls erweitert, so könnt ihr, wenn ihr nicht gerade in einen Kampf verwickelt seid, mit eurem Team auch in Echtzeit die Umgebung erkunden und habt die Möglichkeit, jede Menge Beute einzusacken.