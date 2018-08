GC 2018: Release-Datum und Trailer für Ace Combat 7

PC XOne PS4

Bandai Namco und Project Aces haben die kommende Action-Flugsimulation Ace Combat 7 - Skies Unknown (im gamescom-2017-Bericht) mit einem Termin bedacht. Hobbypiloten werden demnach ab dem 18. Januar des kommenden Jahres Platz im Cockpit nehmen können - vorausgesetzt sie wollen den Titel auf der Xbox One, oder der PS4 spielen. Die PC-Besitzer müssen sich etwas länger gedulden und können am 1. Februar 2019 via Steam loslegen.

Ace Combat 7 - Skies Unknown versetzt euch auf den gleichen useanischen Kontinent wie der dritte und der vierte Teil der Serie und dreht sich um den Zweiten Useanischen Kontinentalkrieg, der einen Angriff durch eine Armee unbemannter Kampfjäger zufolge hatte. Als Spieler seid ihr Teil einer Strafeinheit des Militärs, die vollständig aus Straftätern besteht und daher verzichtbar ist. Eure Truppe wird mit der Verteidigung gegen die neue Bedrohung beauftragt.

Die Entwickler versprechen neue Waffen und eine neue Flugsteuerung, die verschiedene Taktiken ermöglichen soll. Der Titel wird mit neuen futuristischen Superwaffen und Flugzeugen, wie dem 1-10C Thunderbolt 2, dem F-35C Mehrzweckjäger und dem Hochleistungsflugzeug Rafale M. aufwarten. Seitens Brand Director Kazutoki Kono heißt es dazu:

Das Team und ich haben sorgsam daran gearbeitet, ein Spielerlebnis zu schaffen, welches die Ace-Combat-Spielreihe mit einem weiteren actiongeladenen Kapitel ergänzen wird – viel wichtiger ist jedoch, dass es eure Zeit wert sein wird. Wir möchten euch allen für eure Geduld, eure Unterstützung und euren fortwährenden Enthusiasmus danken, wir sehen uns bald am Himmel!

Passend dazu hat Bandai Namco Entertainment Europe auch zwei neue Flightsticks angekündigt. Dabei handelt es sich um den T.Flight Hotas 4 Ace Combat 7 - Skies Unknown von Thrustmaster und den Ace Combat 7 Hotas Flight Stick for die PS4 von Hori. Wann genau diese verfügbar sein, oder was sie kosten werden, ist bisher allerdings noch nicht bekannt. Einen neuen Trailer zum Spiel könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen zu Gemüte führen: