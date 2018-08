GC 2018: Close to the Sun zeigt sich im neuen Gameplay-Trailer

PC XOne PS4

Das italienische Entwicklerstudio Storm in a Teacup hat anlässlich der Gamescom einen neuen Trailer zu seinem Survival-Horror-Titel Close to the Sun veröffentlicht. Das knapp eineinhalbminütige Video könnt ihr euch direkt unter diesen Newszeilen anschauen. Im Clip bekommt ihr diverse neue Gameplay-Szenen an Bord eines riesigen Schiffskomplexes präsentiert, der als unheimlicher Schauplatz der Handlung dient und in dem der Wahnsinn Einzug gehalten hat.

Die Geschichte selbst spielt in einem alternativen Szenario des 20. Jahrhunderts, das stark von der Technologie des Wissenschaftlers Nikola Tesla beeinflusst wurde. Ihr schlüpft in die weibliche Rolle der Journalistin Rose, die es auf der Suche nach ihrer vermissten Schwester in das gewaltige Schiffskonstrukt verschlägt. So erkundet ihr in Ego-Perspektive die Gänge und Hallen des Bauwerkes, das mit seinem düsteren Look und Art-Deco-Stil wohlige Erinnerungen an Bioshock aus dem Jahr 2007 wach werden lässt.

Ob der auf der Gamescom 2017 enthüllte Titel, der als technisches Grundgerüst die Unreal Engine 4 verwendet, von der Atmosphäre und Gameplay an den erwähnten Klassiker heranreichen kann, davon könnt ihr euch nächstes Jahr selbst ein Bild machen. Close to the Sun soll nach aktuellen Angaben voraussichtlich im ersten Quartal 2019 für PC, Playstation 4 und Xbox One erhältlich sein.