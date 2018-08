GC 2018: Termin und Trailer zu Shenmue 3

PC PS4

Bereits im Vorfeld gab der Entwickler Ys Net an, im Zuge der Eröffnungsfeier der gamescom 2018 eine Ankündigung für Shenmue 3 machen zu wollen. Wie vermutet, handelte es sich dabei um einen Veröffentlichungstermin für das Action-Rollenspiel. Der Titel wird nach Angaben des Publishers Deep Silver am 27. August des kommenden Jahres für PC und die PS4 veröffentlicht.

Passend zur Ankündigung wurde auch ein neuer Trailer mit dem Titel „The Prophecy“ präsentiert, der euch einen Blick auf die aktuelle Version des Spiels gewährt. An den viel kritisierten Gesichtsanimationen wurde offenbar noch nicht groß gefeilt, denn Ryo und die anderen Charaktere schauen immer noch gedankenverloren in die Ferne. Bis zum Launch haben die Entwickler allerdings noch jede Menge Zeit und der Director Yu Suzuki versprach bereits, dass an der Mimik gearbeitet wird. Den neuen Clip könnt ihr euch im Folgenden anschauen.