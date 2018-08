GC 2018: Until-Dawn-Studio kündigt die Dark Pictures Anthology an

PC XOne PS4

Supermassive Games, der Entwickler hinter Until Dawn (Testnote: 7.5), und der Publisher Bandai Namco Entertainment haben im Rahmen der gamescom die Dark Pictures Anthology angekündigt. Dabei handelt es sich um eine Reihe von Standalone-Horrorspielen, die in den kommenden Jahren erscheinen sollen und in denen eure Entscheidungen und Reaktionen laut Entwicklern dafür entscheidend sein werden, wer umkommen und wer überleben wird.

Jeder Anthology-Titel wird sich dabei um neue Charakteren drehen. Den Anfang macht das Survival-Horror-Adventure The Dark Pictures - Man of Medan, das die Geschichte einer Gruppe von Tauchern erzählt, die ein versunkenes Flugzeugwrack untersuchen und dabei auf unvorstellbare Schrecken treffen, die tief am Grund des Ozeans begraben waren. Das Spiel soll irgendwann im kommenden Jahr erscheinen. Als unterstützte Plattformen wurden bisher PC, Xbox One und die PS4 genannt. Einen ersten Trailer könnt ihr euch im Folgenden anschauen: