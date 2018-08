GC 2018: Landwirtschafts-Simulator 19 im neuen Trailer

PC XOne PS4

Landwirtschafts-Simulator 19 ab 34,99 € bei Amazon.de kaufen.

In etwa drei Monaten erhalten interessierte Spieler abermals die Möglichkeit im jüngsten Teil der Landwirtschafts-Simulator-Reihe den unterschiedlichen und anpruchsvollen Arbeiten eines virtuellen Landwirtes nachzugehen.

Wie bereits zur diesjährigen E3, veröffentlichte der Publisher Focus Home Interactive zum Landwirtschafts-Simulator 19 auch zur derzeit laufenden gamescom einen neuen Trailer. Unter anderem könnt ihr euch Eindrücke von den beiden neuen Karten namens Felsbrunn und Ravenport sowie einigen der zahlreichen Arbeitsmaschinen verschaffen.

Wer sich auf der Kölner Großveranstaltung selbst ein Bild vom kommenden Titel machen möchte, der sowohl für Windows und MacOS als auch für PlayStation 4 und Xbox One erscheint, kann in Halle 8 am Stand B-021 den entsprechenden Präsentationen folgen.