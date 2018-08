Bundesdrogenbeauftragte ruft Spiele-Hersteller zur Verantwortung

Urheber des Fotos: Henning Schacht // Bild unter Lizenz: CC BY-SA 3.0

Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Marlene Mortler, ruft die Spiele-Hersteller auf, ihrer Verantwortung bezüglich der Videospielsucht gerecht zu werden und entsprechende Schutzmaßnahmen zu schaffen. "Verzichtet auf Mechanismen in den Spielen, die den belohnen, der auch nach fünf oder zehn Stunden noch weiterspielt, und den bestrafen, der sein Spiel für eine Runde Fußball unterbricht." Das Ziel müsse ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Offline- und Online-Aktivitäten sein.

Bereits am 16. August dieses Jahres warnte Mortler anlässlich der Gamescom zusammen mit der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) vor den Risiken einer exzessiven Mediennutzung und Videospielsucht. Es gäbe inzwischen über 100.000 Kinder zwischen 12 und 17 Jahren in Deutschland, deren Nutzungsverhalten als problematisch gälte, so die Drogenbeauftragte. Trotz dem Komfort und dem Spaß, den man mit den neuen Medien und Geräten erlebe, müsse der Umgang mit letzteren genauso gelernt werden wie das Radfahren. Als Hilfsmittel empfiehlt sie etwa die Online-Ambulanz OASIS, die zum Einstieg einen Selbsttest für euch als Betroffene oder als Angehörige anbietet.