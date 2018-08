GC 2018: Desperados 3 für PC, PS 4 und Xbox One angekündigt // Trailer

PC XOne PS4

THQ Nordic hat heute im Rahmen der Gamescom 2018 Desperados 3 angekündigt. Umgesetzt wird die Fortsetzung der erfolgreichen Echtzeit-Taktik-Serie von Mimimi Productions aus München, deren letztes Spiel der gelungene Schleich-Strategie-Titel Shadow Tactics - Blades of the Shogun (zum Test, Note: 8.5) ist. Den Ankündigungstrailer zu Desperados 3 haben wir euch gleich am Ende dieser News verlinkt.

Selbstredend spielt Desperados 3 wieder im Wilden Westen. Ihr übernehmt erneut als John Cooper das Kommando über eure Bande, die sich, wie immer in der Unterzahl, gegen ihre Gegner behaupten muss. Beim Bewältigen der gebotenen Szenarien sollt ihr stets mit unterschiedliche Lösungswegen euer Ziel erreichen können und auch gewaltfreie Optionen zur Auswahl haben. Orientieren wollen sich die Entwickler bei der Umsetzung an dem ersten Teil der Serie Desperados - Wanted Dead or Alive, das bereits im Jahr 2001 erschien. Für Desperados 3 ist eine Veröffentlichung im Laufe des Jahres 2019 für PC, Playstation 4 und Xbox One geplant.