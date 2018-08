GC 2018: Stormdivers Debut-Trailer und erste Informationen

andere

Zum ihrem Battle-Royale-Titel Stormdivers hat Housemarque zur heute beginnenden Gamescom 2018 einen Reveal-Trailer veröffentlicht, den wir euch am Ende dieser News eingebunden haben. Mit dem Spiel betritt der Entwickler Neuland im Gameplay, bisher waren die Finnen auf klassische Arcade-Titel, wie zum Beispiel Resogun oder die Super Stardust-Serie, spezialisiert.

Stormdivers ist in einer nahen, dystopischen Zukunft angesiedelt, in der ein gefährliches Nano-Experiment fehlgeschlagen ist. Ihr übernehmt in dem Spiel die Rolle eines der namensgebenden Stormdivers, Teilnehmer eines tödlichen Wettbewerbs. Das Ziel dieses Wettkampfs ist es, in einem, durch die missglückten Versuche entfesselten, Nano-Sturm zu überleben. Dieser sorgt auch für die genretypisch für die Verkleinerung des Spielfeldes. Sowohl PvE- als auch Coop-Missionen sind für Stormdivers geplant. Angekündigt hat Housemarque den, auf der Unreal-Engine basierenden, Titel für den PC und das Jahr 2019.