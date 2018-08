Deutscher Gewerkschaftsbund kritisiert Hakenkreuz-Änderung der USK

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) hat sich kritisch zu der kürzlichen Änderung des Prüfverfahrens des USK geäußert. Vor rund zwei Wochen gab die Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle bekannt, dass zukünftig auch Spiele mit nationalsozialistischen Symbolen unzensiert in Deutschland erscheinen können, sofern sie die Kriterien der Sozialadäquanzklausel erfüllen. Der DGB befürchtet nun einen Missbrauch der neuen Regelung. Laut DGB-Vorstand Annelie Buntenbach könnten sich durch diese Änderung die NS-Symbole schleichend etablieren. In einem Brief an die Justizministerin Katarina Barley schreibt sie:

Wir haben erhebliche Zweifel, ob eine Anwendung der Sozialadäquanzklausel im Bereich der Computer-Software in der Praxis ein schleichendes und unkritisches Etablieren von NS-Symbolen auf allen digitalen Plattformen verhindern kann.

Laut Buntenbach könnte zukünftig durch einen bloßen Hinweis auf die Computerästhetik und einen weiten Kunstbegriff so manches Spiel zugelassen werden, das bisher verboten war. Auch erwähnt sie einen möglichen negativen Effekt auf die Netzwerke und Videoplattformen:

In Folge einer Neuregelung dürften auch die sozialen Netzwerke und Videoplattformen mit Hakenkreuzen und SS-Zeichen geflutet werden, denn Hinweise mit Sequenzen aus den genehmigten Spielen dürften dann ja auch nicht mehr beanstandet werden. Dies würde Nazis im Netz neue Möglichkeiten geben, ihre volksverhetzende Propaganda zu verbreiten.

Kritik übt Buntenbach auch wegen dem „Eilverfahren“, in dem die USK diese „weitreichende Entscheidung“ durchsetzte und gibt an, dass ein solches Vorgehen unrechtmäßig sei. Die Änderung sei klammheimlich während der parlamentarischen Sommerpause, ohne Befassung der Parlamente und gesellschaftlichen Gruppen durchgeführt worden. Der DGB fordere daher das Justizministerium dazu auf, die Entscheidung der USK rückgängig zu machen. Ansonsten müsse das Justizministerium ein Moratorium durchzusetzen und eine Anhörung mit Experten durchzuführen: „Eine so weitreichende Änderung mit so grundsätzlicher Wirkung kann und darf nicht ohne Befassung des Bundestags erfolgen", so Buntenbach abschließend.