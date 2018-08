Twitch Prime ab Mitte September nicht mehr werbefrei

Wie der Streaming-Anbieter Twitch am Montag, den 20.8.2018, in einem eMail-Rundschreiben an seine Nutzer und über seine Social-Media-Kanäle bekannt gab, wird das Angebot für Twitch-Prime-Mitglieder überarbeitet. Nutzer, die die Plattform in Verbindung mit Amazon Prime nutzen, werden ab dem 14.9.2018 nicht mehr von einer werbefreien Wiedergabe profitieren. Bei Monatsabonnenten läuft die Frist am 15.10.2018 aus. Darüber hinaus soll sich erst einmal aber nichts ändern.

Der Schritt wurde laut Angaben des Unternehmens als nötig erachtet, um die Qualität der Plattform für die Streamer und die Community weiterhin auf hohem Niveau gewährleisten zu können. Zudem werden aber auch die vielen Spiele und Loot- beziehungsweise DLC-Inhalte angeführt, die im Rahmen der Twitch-Prime-Mitgliedschaft monatlich ohne zusätzliche Kosten zur Verfügung gestellt werden. Deren Wert soll sich in diesem Jahr für den einzelnen Nutzer schon auf rund 1.000 US-Dollar belaufen.

Allen, die über die genannten Daten hinaus weiterhin ein werbefreies Twitch erleben wollen, wird die Twitch-Turbo-Mitgliedschaft nahegelegt. Diese bietet nicht nur Werbefreiheit, sondern auch exklusive Chat-Funktionen, wie besondere Emoticons, ein gesondertes Abzeichen und mehr Farbeinstellungen. Zudem erhaltet ihr als Streamer mehr Speicherplatz für Aufzeichnungen der eigenen Streams. Die Turbo-Mitgliedschaft kostet 8,99 US-Dollar pro Monat.

Als weitere Möglichkeit wird genannt, dass ihr zumindest einen Kanal werbefrei nutzen könnt, wenn ihr diesen mit eurem in der Twitch-Prime-Mitgliedschaft enthaltenen Token abonniert und der Kanalinhaber für seine Abonnenten die Werbung in dem Kanal deaktiviert hat. Ansonsten wird darauf hingewiesen, dass die Twitch-Prime-Mitgliedschaft auch weiterhin viele Premium-Vorzüge mit sich bringen soll, zu denen sich auch in Zukunft weitere neue hinzu gesellen sollen und dass ihr mit Prime auch auf Amazon entsprechende Vorteile wie etwa die schnellere Lieferzeit und Prime Video nutzen könnt.