GC 2018: Details und erster Trailer zu Life is Strange 2

PC XOne PS4

Dontnod Entertainment und Square Enix haben erste Details zum kommenden Adventure Life is Strange 2 bekannt gegeben. Das Spiel dreht sich um die beiden Diaz-Brüder, den 16-jährigen Sean und den neunjährigen Daniel, die ein ruhiges Leben in Seattle (Washington) führen, bis ein tragisches Ereignis das Leben der beiden für immer verändert und sie zu gesuchten Zielen für die Polizei macht. Sean beschließt daraufhin seinen jüngeren Bruder mitzunehmen und zurück nach Mexiko, in die Heimatstadt seiner Familie, Puerto Lobos, zu fliehen.

Auf ihrer Reise werden sich die beiden verschiedenen Herausforderungen stellen müssen, während Sean sich um Daniel kümmern muss. Wie in der Serie üblich, müsst ihr als Spieler im Verlauf der Geschichte einige schwere Entscheidungen treffen, die nicht nur Konsequenzen nach sich ziehen, sondern auch festlegen, welches Vorbild Sean für seinen kleinen Bruder sein und welche Lektionen dieser von ihm lernen wird. Während ihres Abenteuers werden die beiden auf verschiedene Charaktere treffen und unterschiedliche Schauplätze besuchen. Auch wird es eine neue Superkraft geben, über die Dontnod allerdings noch nicht sprechen möchte. Die Entwickler versprechen zudem mehrere neue Features, die nächste Woche vorgestellt werden. In den kommenden Tagen wollen die Macher überdies erste Spielszenen präsentieren.

Die gamescom-Besucher werden die Eröffnungssequenz des Spiels in Halle 9, am Stand B031 von Square Enix selbst spielen können. Insgesamt wird es fünf Episoden von Life is Strange 2 geben. Die erste wird ab dem 27. September für PC, Xbox One und die PS4 erhältlich sein.