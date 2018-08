GC 2018: Schnäppchen zur gamescom in Köln

PC XOne

Auch in diesem Jahr locken die Elektronikmärkte in Köln während der gamescom Spieler und Schnäppchenjäger mit zahlreichen Angeboten. Passend zum Messebesuch könnt ihr euch in den Filialen vor Ort einige günstige Schnäppchen sichern. Der aktuelle Prospekt der Kölner Media-Märkte ist seit dem Wochenende bekannt und gilt bis 25. August 2018 solange der Vorrat reicht. Im Angebot sind unter anderem folgende Spiele:

Burnout Paradise Remastered (PS4, Xbox One): 15 Euro

Call of Duty - Infinite Warfare (PS4, Xbox One): 5 Euro

Call of Duty - WW2 (PS4, Xbox One): 20 Euro

Crash Bandicoot N Sane Trilogy (PS4, Xbox One): 20 Euro

Dishonored 2 + Dishonored - Der Tod des Outsiders : (PS4, Xbox One): 10 Euro

Far Cry 5 (PS4, Xbox One): 30 Euro

FIFA 18 (PS4, Xbox One, Switch): 10 Euro

Star Wars - Battlefront 2 (PS4, Xbox One): 10 Euro

Steep (PS4, Xbox One): 10 Euro

(PS4, Xbox One): 10 Euro The Evil Within 1+2 (PS4, Xbox One): 10 Euro



Auch bei den Kölner Saturn-Filialen gibt es vergleichbare Angebote. Im aktuellen Saturn-Prospekt findet ihr unter anderem:

Assassin's Creed Origins (PC, PS4, Xbox One): 22 Euro

FIFA 18 (PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, Switch): 9,99 Euro

Onrush (PS4, Xbox One): 29 Euro

South Park - Die Rektakuläre Zerreißprobe : (PC, PS4, Xbox One): 13 Euro

Star Wars - Battlefront 2 (PC, PS4, Xbox One): 9,99 Euro

Aber auch wer nicht vor Ort in Köln ist, kann sich diese Woche auf zahlreiche Schnäppchen bei diversen Händlern freuen. Den Anfang macht der Online-Shop von Saturn, der unter dem Motto "Power-Ups für Gamer" eine neue Aktion gestartet hat, bei der ihr euch noch bis morgen 9 Uhr zahlreiche Xbox-One-Angebote gönnen könnt. Im Folgenden gibt es eine kleine Auswahl: