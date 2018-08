GC 2018: Metro Exodus: Schrecken der Nacht im neuen 4K-Trailer // Aurora-Limited-Edition

PC XOne PS4

Im Vorfeld der gamescom hat Entwickler 4A Games einen neuen 4K-Trailer zu Metro Exodus (im GG- Anspielbericht) veröffentlicht. Das Video konzentriert sich dabei auf die Erkundung der Umgebung während der Nacht, in der ihr auf mehr Mutanten und gefährlichere Gegner trefft, und gibt euch eine Vorschau auf die Tag- und Nachtzyklen im Spiel. Artiom sieht sich in einem gespenstischen Waldgebiet mit verlassenen Hütten zahlreichen Gefahren gegenüber, denen er bewaffnet mit seiner Armbrust entgegen tritt.

Fans der Metro-Reihe können sich auf die außerdem angekündigte limitierte Aurora-Edition freuen, die in einer speziellen Metallverpackung das Spiel im Steelbook, den Erweiterungs-Pass und das "The World of Metro"-Artbook enthalten wird. Vorbesteller enthalten zudem Metro 2033 Redux (Xbox One), ein dynamisches Dashborad-Theme (PS4) oder ein digitales Artbook sowie den Metro Exodus Soundtrack (PC).

Metro Exodus ist für Besucher der gamescom in Kön diese Woche anspielbar und erscheint am 22. Februar 2018 für PC, PS4 und Xbox One.