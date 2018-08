GC 2018: Sport1 zeigt tägliche Zusammenfassung im FreeTV

Bei unserer letzten Sonntagsumfrage gaben 32 Prozent der Teilnehmer an, die gamescom zwar nicht zu besuchen, dafür jedoch die Berichterstattung im Netz zu verfolgen. Wer möchte, kann auf ein weiteres Informationsangebot zurückgreifen: Der frei empfangbare Fernsehsender Sport1 wird von Mittwoch, 22. August, bis Sonntag, 26. August, jeweils gegen 23 Uhr eine circa halbstündige Zusammenfassung ausstrahlen.

Die Sendungen werden von der Rocket Beans Entertainment GmbH als offizieller Host von gamescom TV produziert. Der Schwerpunkt soll „auf Vorstellungen der neuesten Spiele sowie Interviews mit Entwicklern und Publishern“ liegen.

Darüber hinaus könnt ihr euch auf der Website und im YouTube-Kanal des FreeTV-Senders die Finalbegegnungen der ESL Sommermeisterschaft 2018 für die Titel FIFA 18 und League of Legends anschauen. Während erstgenanntes Spiel am Mittwoch ab 10 Uhr live übertragen wird, wird das Finale im MOBA-Titel am Freitag ab etwa 14:50 Uhr ausgestrahlt.

Abschließend sei darauf hingewiesen, dass GamersGlobal – neben der täglichen Berichterstattung durch Redakteure und User – in Köln die „Redaktion II“-Reportage aufnehmen wird, die durch die letzte Weihnachtsaktion finanziert wurde. Geplant sind derzeit drei Teile, auf die ihr voraussichtlich im Verlauf des Septembers zugreifen könnt.