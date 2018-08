GC 2018: A Hat in Time bekommt kostenlosen DLC, Koop-Modus und Switch-Release

PC Switch XOne PS4 MacOS

Im Rahmen der gamescom hat Indie-Entwickler Gears for Breakfast Neuigkeiten zu seinem Action-Plattformer A Hat in Time bekannt gegeben. Der ursprünglich via Kickstarter crowdfinanzierte Titel, der Ende 2017 für PC, PS4 und Xbox One veröffentlich wurde, wird demnächst mit neuen Inhalten versorgt. Im kommenden DLC Seal the Deal führt euch ein komplett neues Kapitel mit dem Namen The Arctic Cruise auf einem Kreuzfahrtschiff in eisige Gefilde. Zudem gibt es mit Death Wish einen neuen Spielmodus und weitere Time Rifts. Dank des neuen Splitscreen-Koopmodus könnt ihr das Spiel in Zukunft auch zu zweit spielen. Seal the Deal erscheint für PC am 13. September 2018 und ist für alle kostenlos verfügbar, die den DLC am Erscheinungstag herunterladen.

Außerdem kündigte das Entwicklerteam an, dass A Hat in Time bald auch für Nintendo Switch veröffentlicht wird, ein genaues Erscheinungsdatum ist bislang nicht bekannt.